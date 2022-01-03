تمويل الأهلي التأجيري للسيارات المستعملة ومعرفه الشروط ووكلاء السيارات ومعرفه السيارات

تمويل الأهلي التأجيري للسيارات المستعملة من اهم واحدث التمويلات التي تم إطلاقها في خلال هذه الأيام مع بداية العام الجديد بالمملكة. كما تم الإعلان عن التمويل من قبل البنك الأهلي عبر صفحته الرسمية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة ألى ذلك أيضا تم الإعلان عن عده تمويلات وعروض تمويليه وعروض السيارات أيضا التي تناسب جميه السعوديين وتلبي احتياجاتهم. والتي من أهمهم عروض بطاقات الراجحي في يناير 4 في 1 بمناسبه بداية العام الجديد 2022 لجميع العملاء. كما تم الإعلان أيضا عن عروض الناغي والأهلي علي السيارات بمناسبه نهاية العام ومعرفه سيارات العروض بأقساطهم الخاصة. والآن سوف نقوم بشرح توضيح التمويل بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط التي تم الإعلان عنها ومعرفه وكلاء السيارات وأنواع السيارات. كما سوف نقوم بشرح طريقه وكيفيه الحصول علي سياره والتقديم بطلب الكترونيا بالخطوات عبر المقالة الأتية.

تمويل الأهلي التأجيري للسيارات

اعلن البنك عن مجموعه من التمويلات والعروض الحديثة والتي شملت التمويل التأجيري للجديد والمستعمل. كما يتيح التمويل للعملاء اختيار أي سياره مستعمله مناسبه له وشراءها فورا من الأهلي. كما تم الإعلان أيضا عن وكلاء السيارات والتي نوضحهم من خلال الأتي.

قائمه الوكلاء المعتمدة للسيارات المستعملة

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن وكلاء السيارات وأنواع السيارات التي يمكن الحصول عليها وهي كالاتي:

عبد اللطيف جميل لسيارات لكزس و تويوتا.

ألجفالي لسيارات مرسيدس بنز.

الناغي لسيارات بي ام دبليو و رينج روفر و ميني كوبر و هيونداي.

المجدوعي و الوعلان لسيارات هيونداي.

سماكو لسيارات أودي و بورش و فولكس واجن.

الشركة المتحدة للسيارات لسيارات جيب و كرايسلر و دودج.

توكيلات الجزيرة للسيارات لسيارات لنكولن و فورد.

شركه تقنيه السيارات السريعة فآست لسيارات مزيراتي و فيراري.

شروط التمويل التأجيري

كما تم الإعلان عن عده شروط من قبل البنك والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال الأتي:

العملاء المستفيدين من الخيار هم عملاء البنك أو العملاء المحولة رواتبهم.

التمويل يشمل السيارات المستعملة والمفحوصة من وكيلها الرسمي ومتوافق عليها.

سنه صنع السيارة السنه الحالية أو السنه القادمة أو قبل سنه الصنع بسنه.

يجب وجود ضمان لا يقل عن سنه للسيارات المستعملة.

الدفعة الأولي والأخيرة تعتمد علي شريحه العميل وقراءه عداد السيارة وسنه صنعها.

الرسوم الإدارية 5000 ريال أو 1% أو أيهما اقل.

معدل النسبة السنوي ابتداء من 12.30%.

كيفيه الحصول علي سياره مستعمله من الأهلي

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي تمويل الأهلي التأجيري للسيارات المستعملة عن طريق زياره احد الوكلاء التي تم ذكرهم بالأعلى. أو التقديم الإلكتروني عن طريق الخطوات الأتية: