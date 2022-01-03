خطوات تثبيت لعبة E-Football PES 2022 إي فوتبول بيس الرسمية على هواتف Android

كيفية تنزيل eFootball PES 2022 لعبة كرة القدم الشهيرة التي استمتع بها عشاق الرياضة، وخاصة أولئك الذين يلعبون بشكل يومي منذ إصدارها على PlayStation 2 في عام 2006 حتى الآن حيث يمكن للمستخدم الاستمتاع بها على جميع الأجهزة وكونامي هو على وشك الافراج عنه تم تنزيل أكثر من مائة مليون نسخة من eFootball PES 2021 للهواتف الذكية من خلال Google Play اليوم، سنلقي نظرة على تاريخ إطلاق اللعبة الرسمي على هواتف Android سنوضح لك أيضًا كيفية تنزيل eFootball PES 2022 وما هي المتطلبات التي يجب تشغيلها على هواتف Android.

كيف يمكنك الحصول على لعبة PES 2022 Efootball الرسمية

ستكون خطوات تثبيت E-Football PES 2022 هي نفسها كما في E-Football PES 2021 وقد تم تحديثها منذ حوالي 20 يومًا بعقود اللاعبين بعد انتقال ليو ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في بداية الموسم الحالي كما انتقل كريستيانو رونالدو من نادي يوفنتوس الإيطالي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وتحديداً مانشستر يونايتد. بالإضافة إلى ذلك، عاد روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان إلى تشيلسي في إنجلترا هذه هي أهم الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقد تم تضمينها في تحديث eFootball PES 2021 منذ عشرين يومًا لقد حصلت عليها.

للبدء انتقل إلى Google Play على هاتفك وقم بالتسجيل للحصول على حساب.

بالإضافة إلى ذلك يجب أن تبحث عن E-Football PES 2022 في شريط البحث.

بعد ذلك انقر فوق تثبيتحيث أن اللعبة متاحة مجانًا على Google Play.

طريقة تشغيل لعبة PES 2022 eFootball Mobile

لا تضع شركة Konami المستخدم في موقف صعب نظرًا لأنها تسعى جاهدة لتوفير أفضل جودة بأقل قدر ممكن من القيود حتى يتمكن أكبر عدد من الأشخاص في العالم من لعب eFootball PES 2022 على الرغم من أن طريقة تنزيل eFootball PES 2022 تتطلب متطلبات من الممكن القيام بذلك لكننا سنوضح لك المعايير الوسيطة للتنزيل الشفاف.