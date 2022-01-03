رابط موقع مكاني الالكتروني لبيع التذاكر makani.com.sa وكيفية التسجيل على الموقع

يبحث الكثير من محبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية عن الرابط الخاص بموقع مكاني الإلكتروني الخاص ببيع تذاكر المباريات التي ستقام في دوري كرة القدم السعودي، فمن خلال هذا الرابط يستطيع كل من يرغب في مشاهدة مباريات الدوري السعودي مباشرةً في الملعب بشراء التذاكر من عليه بشكل رسمي.

رابط موقع مكاني الالكتروني لبيع التذاكر

تعد منصة مكاني الإلكترونية من المنصات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية التي من خلالها يستطيع المواطنين والأفراد في المملكة العربية السعودية بشراء تذاكر المباريات في الدوري السعودي بشكل إلكتروني بدلاً من الذهاب لمقر الحجز، وهذا يتم عن طريق الدخول على الرابط الإلكتروني للموقع.

ما هي خدمة مكاني لبيع التذاكر

تعد خدمة مكاني الإلكترونية لبيع التذاكر من ضمن الخدمات التي دشنها البريد السعودي حتى يستطيع جمهور كرة القدم السعودية من متابعة مباريات الدوري السعودي وحجز المقاعد الخاصة بهم بشكل إلكتروني من خلال هذه الخدمة دون أن يضطروا للذهاب إلى المقرات الرسمية المسئولة عن ذلك وهذا يتم بالدخول على موقع المنصة الرسمي، ويتيح الموقع أيضاً اختيار فئة كل تذكرة بجانب توفير كافة وسائل الدفع الإلكترونية التي من خلالها يتم توفير الوقت والجهد على الأفراد.

كيفية التسجيل في موقع مكاني لبيع التذاكر

يمكن لمحبي كرة القدم الذين يفضلوا مشاهدة المباريات في بصورة مباشرة في الإستاد أن يسجلوا في منصة مكاني الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ليستطيعوا حجز التذاكر بكل سهولة كما يلي :