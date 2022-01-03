رابط موقع مكاني الالكتروني لبيع التذاكر makani.com.sa وكيفية التسجيل على الموقع

يبحث الكثير من محبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية عن الرابط الخاص بموقع مكاني الإلكتروني الخاص ببيع تذاكر المباريات التي ستقام في دوري كرة القدم السعودي، فمن خلال هذا الرابط يستطيع كل من يرغب في مشاهدة مباريات الدوري السعودي مباشرةً في الملعب بشراء التذاكر من عليه بشكل رسمي.رابط موقع مكاني الالكتروني لبيع التذاكر
تعد منصة مكاني الإلكترونية من المنصات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية التي من خلالها يستطيع المواطنين والأفراد في المملكة العربية السعودية بشراء تذاكر المباريات في الدوري السعودي بشكل إلكتروني بدلاً من الذهاب لمقر الحجز، وهذا يتم عن طريق الدخول على الرابط الإلكتروني للموقع.ما هي خدمة مكاني لبيع التذاكر
تعد خدمة مكاني الإلكترونية لبيع التذاكر من ضمن الخدمات التي دشنها البريد السعودي حتى يستطيع جمهور كرة القدم السعودية من متابعة مباريات الدوري السعودي وحجز المقاعد الخاصة بهم بشكل إلكتروني من خلال هذه الخدمة دون أن يضطروا للذهاب إلى المقرات الرسمية المسئولة عن ذلك وهذا يتم بالدخول على موقع المنصة الرسمي، ويتيح الموقع أيضاً اختيار فئة كل تذكرة بجانب توفير كافة وسائل الدفع الإلكترونية التي من خلالها يتم توفير الوقت والجهد على الأفراد.كيفية التسجيل في موقع مكاني لبيع التذاكر
يمكن لمحبي كرة القدم الذين يفضلوا مشاهدة المباريات في بصورة مباشرة في الإستاد أن يسجلوا في منصة مكاني الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ليستطيعوا حجز التذاكر بكل سهولة كما يلي :
- في البداية يجب على المواطن السعودي أن يدخل على الرابط الرسمي الخاص بمنصة موقع مكاني.
- ثم يضغط على أيقونة ( إنشاء حساب جديد ).
- بعد ذلك يكتب كافة البيانات الشخصية التي تطلب منه في أماكنها المحددة.
- ثم يطلع على كافة الأحكام والشروط بعناية ويضغط على الموافقة.
- بعد ذلك يضغط على خيار التسجيل.
- ثم يدخل على الصفحة الرئيسية الخاصة بموقع مكاني ويضغط على أيقونة ( مباريات )، ومنها يتم تحديد المباراة التي ستقام بين الفريقين الذي يريد مشاهدتهم، ويحدد الموقع أيضاً لحضور المباراة في الاستاد.
- بعد ذلك يقوم بتسديد قيمة التذكرة عن طريق بطاقات الائتمان، ويستخرج البطاقة الخاصة بالمشجع بشكل مباشر.
- يجب أن يحتفظ بنسخة من التذكرة التي حصل عليها وحجزها ليستطيع الدخول للملعب.
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يبحث الكثير من محبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية عن الرابط الخاص بموقع مكاني الإلكتروني الخاص ببيع تذاكر المباريات التي ستقام في دوري كرة القدم السعودي، فمن خلال هذا الرابط يستطيع كل من يرغب في مشاهدة مباريات الدوري السعودي مباشرةً في الملعب بشراء التذاكر من عليه بشكل رسمي.رابط موقع مكاني الالكتروني لبيع التذاكر
تعد منصة مكاني الإلكترونية من المنصات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية التي من خلالها يستطيع المواطنين والأفراد في المملكة العربية السعودية بشراء تذاكر المباريات في الدوري السعودي بشكل إلكتروني بدلاً من الذهاب لمقر الحجز، وهذا يتم عن طريق الدخول على الرابط الإلكتروني للموقع.ما هي خدمة مكاني لبيع التذاكر
تعد خدمة مكاني الإلكترونية لبيع التذاكر من ضمن الخدمات التي دشنها البريد السعودي حتى يستطيع جمهور كرة القدم السعودية من متابعة مباريات الدوري السعودي وحجز المقاعد الخاصة بهم بشكل إلكتروني من خلال هذه الخدمة دون أن يضطروا للذهاب إلى المقرات الرسمية المسئولة عن ذلك وهذا يتم بالدخول على موقع المنصة الرسمي، ويتيح الموقع أيضاً اختيار فئة كل تذكرة بجانب توفير كافة وسائل الدفع الإلكترونية التي من خلالها يتم توفير الوقت والجهد على الأفراد.كيفية التسجيل في موقع مكاني لبيع التذاكر
يمكن لمحبي كرة القدم الذين يفضلوا مشاهدة المباريات في بصورة مباشرة في الإستاد أن يسجلوا في منصة مكاني الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ليستطيعوا حجز التذاكر بكل سهولة كما يلي :
- في البداية يجب على المواطن السعودي أن يدخل على الرابط الرسمي الخاص بمنصة موقع مكاني.
- ثم يضغط على أيقونة ( إنشاء حساب جديد ).
- بعد ذلك يكتب كافة البيانات الشخصية التي تطلب منه في أماكنها المحددة.
- ثم يطلع على كافة الأحكام والشروط بعناية ويضغط على الموافقة.
- بعد ذلك يضغط على خيار التسجيل.
- ثم يدخل على الصفحة الرئيسية الخاصة بموقع مكاني ويضغط على أيقونة ( مباريات )، ومنها يتم تحديد المباراة التي ستقام بين الفريقين الذي يريد مشاهدتهم، ويحدد الموقع أيضاً لحضور المباراة في الاستاد.
- بعد ذلك يقوم بتسديد قيمة التذكرة عن طريق بطاقات الائتمان، ويستخرج البطاقة الخاصة بالمشجع بشكل مباشر.
- يجب أن يحتفظ بنسخة من التذكرة التي حصل عليها وحجزها ليستطيع الدخول للملعب.