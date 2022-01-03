غارات التحالف في مأرب وشبوة تكبد الحوثيين خسائر فادحة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم الإثنين، تنفيذ 35 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية، في كل من مأرب وشبوة، خلال الساعات الـ24 الماضية، مما أسفر عن مقتل عدد كبير من المتمردين.
وذكر التحالف أن 12 عملية استهداف في مأرب دمرت 5 آليات عسكرية، كما كبدت خسائر بشرية وسط الحوثي تجاوزت 97 عنصرا إرهابيا.
كما أشار التحالف إلى تنفيذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيات في شبوة خلال الساعات الماضية، فتمكنت من تدمير 15 آليه عسكرية، وكبدت الميليشيات خسائر بشرية تجاوزت 133 عنصرا إرهابيا.
وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير هدف جوي معاد أطلق نحو مدينة الطائف، موضحة أن التهديد الجوي أطلقته الميليشيا الحوثية من الداخل اليمني.
وشددت وزارة الدفاع السعودية، على اتخاذ إجراءات عملياتية رادعة لتحييد التهديد وحماية المدنيين، مؤكدة متابعة "انطلاق نشاط عدائي باستخدام المسيرات المفخخة من العاصمة صنعاء".
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