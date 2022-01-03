الكاظمى يقيل قائد شرطة بابل بعد مقتل 20 فردا من أسرة واحدة

جدة - نرمين السيد - كلف رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى اليوم الاثنين فريقًا أمنيًا عالى المستوى للتحقيق فى جريمة مقتل 20 عراقيًا من عائلة واحدة غالبيتهم من الأطفال برصاص القوات العراقية فى هجوم على منزلهم فى إحدى قرى ناحية جبلة التابعة لمحافظة بابل 100 كم جنوبى بغداد.





وبحسب بيان صحفى صادر مساء الاثنين، قرر الكاظمى "تشكيل فريق تحقيق أمنى برئاسة رئيس أركان الجيش العراقى الفريق الأول الركن عبد الأمير ياالله، وعضوية وكيل جهاز الأمن الوطنى، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووكيل وزارة العدل ووكيل مستشار الأمن القومى".

ويتولى الفريق الأمنى "توسيع نطاق التحقيق فى الظروف التى سمحت بالجريمة وتعدد مصادر المعلومات الاستخبارية وإحالة كل المقصرين إلى القضاء وتقديم تقرير إلى القائد العام للقوات المسلحة خلال أسبوع".

وقرر الكاظمى أيضًا إقالة قائد شرطة بابل ومدير استخبارات محافظة بابل ومدير استخبارات ناحية جبلة وإحالتهم إلى التحقيق الفورى، وتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم وإحالة المعنيين بنقل المعلومات الأمنية وإعلانها فى وزارة الداخلية، وخلية الإعلام الأمنى إلى التحقيق حول نشر معلومات مضللة عن الحادث".

وكان القضاء العراقى قد وجه اليوم التهم إلى 13 شخصًا بينهم 9 ضباط فى القوات الأمنية العراقية للتورط فى جريمة مقتل 20 شخصًا بعد الهجوم على منزل فى إحدى قرى ناحية جبلة بمحافظة بابل استناداً لمعلومات استخبارية غير دقيقة لأغراض شخصية والتسبب بسقوط أبرياء.