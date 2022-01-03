البحرين تدين اختطاف مليشيا الحوثى سفينة شحن

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين واستنكرت بشدة ما قامت به ميليشيا الحوثى الإرهابية من اختطاف سفينة شحن تحمل علم دولة الإمارات كانت متجهة من جزيرة سقطرى إلى ميناء مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية بينما كانت تنقل معدات خاصة بتشغيل مستشفى ميدانى، فى انتهاك صارخ لقانون البحار الدولى.





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