كندا تعيد تطبيق قيود صارمة لمواجهة تفشى أوميكرون

جدة - نرمين السيد - أصدرت حكومة أونتاريو، أكثر المقاطعات الكندية سكانا وأكبرها اقتصادا، اليوم، العديد من إجراءات الصحة العامة الجديدة لمواهة التفشى الكبير فى حالات (كوفيد-19)، والتى تشمل تحول الدراسة فى المدارس عبر الإنترنت وإغلاق المراكز الترفيهية وتقليل سعة المتاجر على استقبال المستهلكين.





وأعلنت الحكومة -فى بيان- أن جميع المدارس ستنتقل إلى التعلم عن بعد بدءا من 5 يناير وحتى 17 يناير على الأقل، وفقًا لاتجاهات الصحة العامة والاعتبارات التشغيلية".

وتأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى قال فيه كبير المسؤولين الطبيين للصحة فى أونتاريو، الدكتور كيران مور، يوم الخميس الماضى، إن الطلاب سيعودون إلى الفصل الدراسى بعد عطلة الإجازة.

وأعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتارية الرئيسية فى كندا، دوج فورد، بحضور الدكتور كيران مور ووزيرة الصحة كريستين إليوت ووزير المالية بيتر بيثلينفلافى والرئيس التنفيذى لشركة أونتاريو هيلث مات أندرسون، أن الطلاب لن يكونوا فى الفصل وسيبدأون التعلم فى عام 2022 تقريبا.

وأصدر دوج فورد أيضًا العديد من الإجراءات الجديدة، بدءا من يوم الأربعاء الموافق 5 يناير. وستكون هذه الإجراءات سارية لمدة 21 يومًا على الأقل حتى 26 يناير الجارى.