الرئيس المكسيكي يعرض اللجوء مرة أخرى على أسانج

عرض الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادوراللجوء مرة أخرى على مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج المحتجز في بريطانيا وتستعد لندن لتسليمه للولايات المتحدة بتهمة التجسس. وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز: "نحن مستعدون لمنح اللجوء لأسانج. نعتقد أن على حكومة الولايات المتحدة أن تتصرف بإنسانية. أسانج مريض وسيكون ذلك تعبيرا عن تضامننا معه للسماح له بالحصول على اللجوء في البلد الذي يقرر أسانج فيه العيش بما في ذلك المكسيك".

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