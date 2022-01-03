أصدرت المدعية العامة لنيويورك استدعاءات بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته الكبرى إيفانكا على ذمة التحقيق في أعمال الأسرة.
وأعلن مكتب المدعية ليتيشيا جيمس في القرار أنه يطلب شهادة ومستندات من ترامب وابنيه "على صلة بتحقيق في قيمة ممتلكات يملكها أو يسيطر عليها" ترامب وشركته.
وفي 20 ديسمبر الماضي، رفع ترامب دعوى قضائية ضد جيمس، في محاولة منه لوقف التحقيق الذي تديره حول أعماله التجارية.
وتعتبر الدعوى التي رفعها ترامب وشركته العقارية العائلية في محكمة اتحادية في شمال ولاية نيويورك، بأن تحقيق جيمس الذي بدأ في مارس 2019، انتهك الحقوق الدستورية للرئيس السابق.
ولطالما جادل ترامب ومحاموه بأن التحقيق كان ذا دوافع سياسية، حيث اعتبر ترامب في الدعوى التي يطلب فيها وقف التحقيق، إن "مهمة المدعية العامة موجهة فقط بالعداء السياسي والرغبة في مضايقة وترهيب والانتقام من مواطن عادي تعتبره معارضا سياسيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المدعية العامة في نيويورك تستدعي ترامب وإيفانكا ودونالد الابن للتحقيق في أعمال... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.