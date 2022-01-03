الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز “منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية”

يقوم العديد من الأشخاص بالبحث عن طريقة الاستعلام على جميع التأشيرات السعودية المختلفة من خلال رقم الجواز، وذلك يعتبر من أهم الأشياء التي يقوم المواطنين السعوديين والمقيمين في السعودية بالاهتمام بها، حيث قامت وزارة الخارجية السعودية بإطلاق خدمة إلكترونية من أجل توفير خدمة الاستعلام عن التأشيرة الخاصة بالسعودية من خلال رقم جواز السفر عن طريق موقعها الإلكتروني، وفي هذه الأيام ازادت عمليات البحث من خلال محرك البحث جوجل العالمي عن كيفية الاستعلام عنها، وفي هذا المقال سوف نقوم بتقديم لجميع المتابعين كيفية الاستعلام عن التأشيرة.

إن الحكومة السعودية قامت من خلال وزارة الخارجية بتوفير منصة إلكترونية تسمى إنجاز، والتي تقوم بالتسهيل على جميع المواطنين في معرفة الاستعلام عن التأشيرات السعودية من خلال رقم جواز السفر، وذلك من أجل توفير الوقت والجهد على جميع المقيمين والمواطنين في السعودية، والطلبات التي يرغب العديد الاستعلام عنها والتي تختلف بين تمديد تأشيرات، طلبات التأشيرات الحج والعمرة، و طلبات الزيارة، كما أنه يتم الاستعلام عن تأشيرات العمل الخاص بموظفي البعثات الدبلوماسية في السعودية.

ويتم الاستعلام عن التأشيرة من خلال رقم جواز السفر من خلال هذا الرابط: منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية

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ومن خلال السطور القادمة سوف نقوم بتوضيح لكم الخطوات الكاملة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن تأشيرة السعودية والتي تتمثل في التالي :-

يقوم جميع المستخدمين بالانتقال إلى منصة خدمات التأشيرات عن طريق الرابط التابع لها الموضح أعلاه

ثم يتم اختيار خانة استعلام عن التأشيرة من خلال رقم الطلب.

ثم يقوم المستخدم بكتابة رقم التأشيرة التابعة له.

ثم يقوم بكتابة رقم الجواز.

ثم يتم كتابة كود التحقق الموجودة على الشاشة.

يتم النقر على خانة استعلام

سوف يتم ظهور كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالتأشيرة من خلال رقم جواز السفر الذي تمت كتابته.

وبهذا فقد قومنا بعرض كافة التفاصيل التي تخص الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز عن طريق المنصة الإلكترونية انجاز، يمكنك الدخول وإتمام كافة المهام بسهولة أونلاين.