موعد صرف دعم برنامج ريف وما شروط الاستحقاق؟

موعد صرف دعم برنامج ريف هو التوقيت الذي يبحث عنه المواطنين المستفيدين من برنامج ريف المصنف على أنه من أشهر البرامج الحكومية التي تقدم الدعم للمزارعين في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الأسر المنتجة، ولكن وضعت الحكومة شروط الأهلية من أجل دعم مستفيدي الأسر المنتجة ويمكن استخدام رابط الاستعلام عن دعم ريف للتعرف على طريقة التسجيل في دعم ريف أو معرفة كافة تفاصيل موعد صرف دعم برنامج ريف للمستفيدين.

موعد صرف دعم برنامج ريف

هناك الكثير من الأهداف التي يتطلع برنامج ريف إلى تحقيقها من أجل تعزيز مستوى القطاع الزراعي في المملكة، وزيادة الإنتاجية وبالتالي دعم الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، وفيما يخص موعد صرف دعم برنامج ريف فهي تبدأ مع انطلاق الشهر الميلادي ويستمر الصرف إلى يوم 10 من كل شهر ميلادي أيضًا.

ويدعم البرنامج الكثير من الفئات من بينها المواطنين المتخصصين في تربية النحل، أو زارعي المحاصيل المختلفة والفواكه وغيرها من الأنشطة المستهدفة والتي يمكن معرفتها من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة ريف التي تقدم خدمات كثيرة.

شروط القبول في الدعم الريفي

وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدد من الشروط من أجل القبول في دعم برنامج ريف الحكومي في المملكة، وقد تمثلت بعض من تلك الاشتراطات في التالي:

أن يكون المتقدمين حاصلين على الجنسية السعودية، أو لديهم بطاقات تنقل صادرة من خلال الجهات المختصة.

كما يشترط أن يكون المواطن المتقدم يعمل في أحد المهن الزراعية على أن تكون المهنة معتمدة لدى برنامج ريف، كما ينبغي أن يقطن المواطنين في المناطق الإدارية التي دخلت في نطاق الدعم.

ألا يكون لدى المستفيدين وظائف في أي قطاع من القطاعات المتوفرة في المملكة.

العمر ينبغي ألا يكون أقل من 21 سنة عند تسجيل الطلب، ومجموع الدخل الشهري ينبغي ألا يكون أقل من ستة آلاف ريال سعودي.

فعند توافر جميع الضوابط والشروط والحصول على وثيقة العمل الحر للأسر المنتجة يمكن التسجيل في الدعم الريفي للحصول على الدعم وتطوير النشاط الزراعي في المملكة أيضًا لدعم رؤية المملكة 2030.