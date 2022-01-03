خطوات التقديم فى القوات البحرية الملكية السعودية 1443، والشروط المطلوبة للتسجيل فى التجنيد فى القوات البحرية حيث إن ذلك من ضمن الأمور الرائجة فى المملكة العربية السعودية التى يقوم عدد كبير من المواطنين فى المملكة بالبحث عنها عبر شبكة الأنترنت وذلك لأن يقومون بعرفة الشروط الخاصة بالتسجيل فى تلك الوظائف وأيضاً طريقة التسجيل الصحيح عبر بوابة التجنيد الموحد.

القوات البحرية الملكية السعودية 1443

القوات البحرية هي أحد القطاعات التي تتبع وزارة الدفاع السعودية وهذه القوات تهتم بالحفاظ على جميع السواحل البحرية للمملكة العربية السعودية، وقد إعلنت هذه القوات عن توافر عدد من الوظائف لكل من المواطنين الذين ينطبق عليهم الشروط لشغل وظيفة جندى فى القوات.

شروط القوات البحرية

تم وضع عدد من الشروط العامة للتقديم فى القوات البحرية والتى لابد من إن تتوافر حتى يتم القبول فى هذه الوظائف، حيث تتلخص هذه الشروط فى النحو التالي:-

يشترط إن يكون المتقدم لهذه الوظائف هو مواطن سعودى الجنسية ومقيم فى المملكة.

يجب إن يكون قد نشأ وتربي فى المملكة العربية السعودية.

إن لا يقل عمر المتقدم من الرجال عن 17 سنة والنساء عن 21 سنة.

يشترط إن لا يزيد عمر المتقدم عن 40 سنة عند التقديم.

إن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وغير محكوم علية فى أحد القضايا.

يجب إن يكون لدية القدرة الصحية والبدنية على شغل الوظائف.

يشترط إن يكون لم يتم فصلة من الكليات أو المعاهد العسكرية من قبل.

إن يكون غير عامل فى القطاع العام أو الخاص.

طريقة التقديم فى القوات البحرية الملكية السعودية 1443

التقديم على هذه الوظائف يكون إلكترونياً، وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص فى السطور التالية:-