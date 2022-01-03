القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 مجاناً على جميع الأقمار الصناعية بدون تشفير

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 من الأمور التي تشغل الكثير من عشاق كرة القدم في كل مكان، حيث تفصلنا أيام معدودة على انطلاق بطولة أمم إفريقيا والمقامة بالكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير، وحتي 6 فبراير بمشاركة 24 منتخباً عربياً، وسيكون الجميع في انتظار كتابعة كافة مباريات البطولة من خلال القنوات المفتوحة التي ستذيع أمم إفريقيا على النايل سات، وجميع الأقمار الصناعية الأخري، وذلك بعدما حصلت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية المشفرة على الحقوق الحصرية لنقل كافة مباريات البطولة عبر قنواتها في منطقة الشرق الأوسط، ومن خلال المقال نتعرف على كافة الأخبار المتعلقة بالبطولة، والقنوات الناقلة لجميع المباريات عبر كافة الأقمار الصناعية المختلفة.

القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2022

تقام بطولة كأس الأمم الإفريقية الـ33 بمشاركة عدد من الفرق العربية والإفريقية في واحدة من البطولات القوية في القارة الإفريقية، والتي يسعى خلالها جميع المنتخبات لتحقيق لقب البطولة، ويعد المنتخب المصري هو أكثر الفرق التي حققت لقب البطولة برصيد 7 بطولات، وتأتي خلفها الكاميرون برصيد 5 بطولات، ويذكر أن المنتخب الجزائري هو أخر الفرق التي حققت لقب البطولة عام 2019، ويترقب الجميع أحداث هذه البطولة للتعرف على صاحب اليد العليا، والذي سيحقق لقب هذه البطولة الكبيرة في ظل مشاركة جميع الفرق العربية والإفريقية الكبري، وكذلك جميع اللاعبين المحترفين.

مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2022

يشارك خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية 24 منتخباً عربياً وإفريقيا، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلي 6 مجموعات بواقع 4 فرق خلال كل مجموعة، وسيتأهل للدور الـ16 أصحاب المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل أربع منتخبات حاصلة على المركز الثالث من المجموعات الستة.

المجموعة الأولي A

الكاميرون – بوركينا فاسو – إثيوبيا – كاب فيردى

الكاميرون – بوركينا فاسو – إثيوبيا – كاب فيردى المجموعة الثانية B

السنغال – زيمبابوى – غينيا – مالاوى

السنغال – زيمبابوى – غينيا – مالاوى المجموعة الثالثة C

المغرب – غانا – جزر القمر – الجابون

المغرب – غانا – جزر القمر – الجابون المجموعة الرابعة D

نيجيريا – مصر – السودان – غينيا بيساو

نيجيريا – مصر – السودان – غينيا بيساو المجموعة الخامسة E

الجزائر – سيراليون – غينياالاستوائية – كوتديفوار

الجزائر – سيراليون – غينياالاستوائية – كوتديفوار المجموعة السادسة F

تونس – مالى – موريتانيا – جامبيا

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2022

نقدم لجميع متابعينا عبر المقال تردد القنوات المفتوحة الناقلة لأمم إفريقيا 2022 بالكاميرون عبر مختلف الأقمار الصناعية، وذلك بعدما حصلت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية على حقوق بث مباريات البطولة حصرياً في منطقة الشرق الأوسط، ويمكن لجميع الجماهير ضبط أجهزة الاستقبال عبر تردد القنوات المفتوحة التي ستنقل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 مجاناً وفق البيانات التالية:

Arriadia TNT

Eutelsat 21.5°E-11569 H 9500

Eutelsat 21.5°E-11617 V 27500

Eutelsat 21.5°E-11569 H 9500 Eutelsat 21.5°E-11617 V 27500 IRIB TV Varzesh HD Iran

Intelsat 62°E – 11555 V 30000

Es’hailSat | Badr 26°E – 11881 H 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 12265 H 30000

Intelsat 62°E – 11555 V 30000 Es’hailSat | Badr 26°E – 11881 H 27500 Es’hailSat | Badr 26°E – 12265 H 30000 RTM 1 Mali

Intelsat 31°W – 12399 V 8574

Intelsat 31°W – 12399 V 8574 TFM Senegal

Eutelsat 7°E – 11221 H 27500

Eutelsat 7°E – 11221 H 27500 RTB TV Benin

Eutelsat 9°E – 11900 H 27500

Eutelsat 9°E – 11900 H 27500 ORTB Burkina Faso

Eutelsat 9°E – 11900 V 27500

Eutelsat 9°E – 11900 V 27500 Télé sahel Niger

Eutelsat 9°E – 12034 V 27500

Eutelsat 9°E – 12034 V 27500 Tele Congo

SES 5°E 12015 V 29950

SES 5°E 12015 V 29950 RTI 1 Côte d’Ivoire

EshailSat | Badr 26°E – 11996 H 27500

Eutelsat 9°E – 11881 V 27500

EshailSat | Badr 26°E – 11996 H 27500 Eutelsat 9°E – 11881 V 27500 RTI 2 Côte d’Ivoire

SES 5°E 11977 V 27500

كما ستقوم بمتابعة كافة الأخبار المتعلقة باستقبال تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 على جميع الأقمار، وتوفيرها لجميع المتابعين عبر تحديث مستمر للمقال، فتابعونا.