موعد مباراة الجزائر وغانا الودية 2022/01/05 وموقع تذاكر مباراة الجزائر وغانا والقنوات الناقلة للقاء

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن موعد مباراة الجزائر وغانا الودية، المقررة لها يوم الأربعاء القادم الموافق 2022/01/05، على ملعب المدينة التعليمية المونديالي في مدينة الريان القطرية، وجاء في ألتغريده للاتحاد القطري عن بدأ فتح رابط حجز تذاكر المباراة المرتقبة، من قبل جماهير الخضر المتعطشة لرؤية منتخبها، قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون في التاسع من الشهر الجاري، وكانت قد ألغيت المباراة التي كان مقرر لها يوم السبت الماضي أمام منتخب غامبيا، بسبب عدم أكتمال صفوف المنتخب الغامبي بسبب إصابات كورونا.

16.00 : الرابعة بالتوقيت العالمي غرينتش.

17.00 : الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر، تونس، المغرب.

18.00 : السادسة مساءً بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

19.00 : السابعة بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، العراق، سوريا.

20.00 : الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

الدخول على الموقع الإلكتروني لحجز التذاكر على الإنترنت tickets.com/qfa .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة وتكون بيانات صحيحة ودقيقة.

الضغط على تسجيل دخول ثم حجز التذاكر.

تحديد قيمة وفئة التذكرة التي ترغب في شرائها.

الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام ثم تأكيد البيانات.

وأخيراً دفع قيمة التذكرة إلكترونياً لتأكيد عملية الحجز.

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كما كان مقرر من قبل لمباراة غامبيا أن تنقل عبر شاشة قناة الكأس القطرية، سوف تنقل مباراة غانا عبر نفس القناة، إضافة إلى قناة الجزائر الأولى الشريك الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، والتي لها حق نقل جميع مبارياته على الهواء مباشراً.

التشكيل المتوقع للجزائر ضد غانا

اللاعبين المحترفين في أوربا سوف يكونوا جاهزين في اللقاء وفي مقدمتهم رياض محرز، ومن المتوقع أن يبدأ الناخب بلماضي بالتشكيل التالي في اللقاء.

حراسة المرمى ” رايس مبولحي”.

خط الدفاع ” يوسف عطالة، جمال بالعمري، عبد القادر بدران، الياس شيتي”.

خط الوسط ” رامز زروقي، هاريس بلقبلة، ياسين براهمي”.

الهجوم الناري ” رياض محرز، بغداد بونجاح، سعيد بن رحمة”.

تاريخ مواجهات الجزائر ضد غانا

ألتقى منتخب محاربو الصحراء المنتخب الجزائري فريق البلاك ستار نجوم غانا، قبل هذا اللقاء 12 مباراة، كانت الغلبة للفريق الغاني بخمس انتصارات، مقابل أربع انتصارات للمنتخب الجزائري، وحسم التعادل نتيجة 3 لقاءات،

المباراة الجزائر* غانا البطولة مباراة ودية الموعد والتوقيت الأربعاء الموافق 2022/01/05 الساعة 19.00 بتوقيت مكة المكرمة الملعب ملعب المدينة التعليمية القنوات الناقلة قنوات الكأس القطرية، القناة الأولى الجزائرية.

بطاقة المباراة