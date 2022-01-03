نتائج مباراة التعليم 2021-2022 لوائح الناجحين في الامتحان الشفوي لمباراة التعليم بالتعاقد 2021

نتائج مباراة التعليم 2021، لوائح الناجحين في الامتحان الشفوي لمباراة التعليم بالتعاقد 2021 يعتبر هذا الموضوع محل بحث كبير لدى آلاف المواطنين في المملكة المغربية. ونخص بالذكر المتقدمين لمبارة التعليم بالتعاقد، وهم حاليا في انتظار الإعلان الرسمي من طرف وزارة التربية الوطنية المغربية عن نتائج الشفوي لمباراة التعليم بالتعاقد لسنة 2021/2022. إذ يريد الجميع التعرف على النتائج النهائية والاطلاع على أسماء الناجحين في الاختبارات الشفوية. واللوائح الخاصة بالناجحين في الاختبارات الكتابية. وأيضا نتائج الانتقاء الأولي للأشخاص الذين اجتازوا مباراة التعليم بالتعاقد في وقت سابق. وفي خضم هذه التساؤلات المطروحة سنتحدث عن النتائج . كما سنشير إلى رابط نتائج مباراة التعليم أيضا وكل ما يتعلق بها من تفاصيل، تابعوا معنا.

نتائج مباراة التعليم 2021

ينتظر الآلاف من المواطنين المغربيين موعد الإعلان عن رابط نتائج مباراة التعليم 2021. فهم يترقبون إعلان الوزارة عن النتيجة من أجل الاطلاع على أسماء الناجحين واللوائح النهائية للمقبولين، وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة التربية المغربية أكدت على إنهائها لعملية تصحيح أوارق الامتحانات ورصد نتائج الشفوي لمباراة التعليم بالتعاقد 2021. وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة.

علاوة على ذلك، حسب ما ورد إلينا فإنه من المفروض أن تظهر لوائح الناجحين في الامتحان الشفوي بتاريخ الاثنين الثالث من شهر يناير للسنة الجديدة 2022. وسيتم البدء في التسجيل بالمراكز الجهوية في الفترة الممتدة ما بين 4 إلى غاية 10 يناير 2022، في حين أن التكوين سينطلق يوم 10 يناير 2022. ولا بد من التنويه إلى أنّ عدد المناصب كبير فمثلا الدار البيضاء حوالي بلغ عددها حوالي3030 منصب، ومراكش أسفي 2537.

وضعت وزارة التربية الوطنية المغربية رابط خاص بنتائج التعليم. إذ يمكن لكل المتقدمين الدخول إلى موقع وزارة التربية الوطنية من أجل الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم. كما لا ننسى أن نذكر لكم بأن الوزارة صرحت بأن تاريخ الثالث من يناير 2022 هو الموعد الرسمي عن نتائج مباراة التعليم بالتعاقد. الدخول سيكون متاحا بشكل مباشر على الموقع الرسمي ليجدوا اللوائح أسماء المقبولين.

الجهات المعنية لنتائج مباراة التعليم 2021

بما أنّ الإعلان عن نتائج مباراة التعليم 2021 سيكون بتاريخ الثالث من يناير 2022. سنذكر لهم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية بعرض لوائح المقبولين وهي: مراكس آسفي، الشرق، طنجة تطوان الحسيمة، سوس ماسة، فاس مكناس. الدار البيضاء سطات، كلميم واد نون، بني ملال خنيفرة، العيون الساقية الحمراء، الداخلة وادي الذهب، درعة تافيلالت.

ولنوضح الأمور أكثر لمن ينتظرون نتائج الشفوي لمباراة التعليم بالتعاقد، سنذكر لكم عدد المناصب في بعض الأكاديميات الجهوية سالفة الذكر. وهي كما يلي: الدار البيضاء سطات 3030 منصب، الرباط سلا القنيطرة لها 1932 منصب. مراكش أسفي 2537 منصب، أما طنجة تطوان الحسيمة 1782، سوسماسة 1215 منصب، الداخلة واد الذهب 109 منصب.

لا بد من أن نشير لنقطة هامة لكل من ينتظرون لوائح الناجحين في الامتحان الشفوي. وهي اللوائح النهائية لمباراة التوظيف الأطر النظامية الخاصة بالأكاديميات، كان في تاريخ التاسع من ديسمبر 2021. وبالنسبة لنتائج الاختبار الكتابية يمكن متابعتها من خلال الموقع الرسميtawdif.men.gov.ma من أجل الاستعلام عن كل جديد يخص نتائج مباراة التعليم بالتعاقد.

كيفية الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم 2021

وضعت وزارة التربية بالمملكة المغربية رابط خاص للاستعلام عن نتائج مباراة التعليم بالتعاقد. وهذا بغية تسهيل الأمور على المواطنين الذين يرغبون في الوصول إلى قوائم الناجحين بشكل يسير وسريع. وهي بذلك تجنبهم عناء التنقل إلى المؤسسات في ظل الانتشار الرهيب لوباء كورونا، ويمكن للمواطنين المعنيين الاستعلام من خلال ما يلي:

خطوات الاطلاع على نتائج مباراة التعليم 2021 سهلة وبسيطة. أول خطوة يتعين على المترشح أن يقوم بها هي الدخول الى موقع وزارة التربية الخاص بالمملكة المغربية. ثم تظهر له صفحة الواجهة الرئيسية للموقع، يجب عليه أن يدرج كافة بيناته في الخانات المناسبة لها. وفي الخطوة الثالثة عليه أن يقوم بالضغط على خانة الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم بالتعاقد.

الوثائق المطلوبة للترشح لمباراة التعليم

تجدر الإشارة لكل الباحثين عن نتائج التعليم، بأنّه يجب عليهم توفير بعض المستندات والوثائق المطلوبة الخاصة بمباراة التعليم وهي: وصل الترشيح الإلكتروني الذي يستخرجه المتقدم من البوابة الخاصة بالمباريات، بالإضافة إلى نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف، وكذلك نسخة عن شهادة الإجازة أو ما يعادلها، مرفقة بنسخة من قرار المعادلة المنشور بالجريدة الرسمية.

لا شك في أنّ كل المواطنين المغربيين ينتظرون نتائج الشفوي لمباراة التعليم بالتعاقد 2021 يرغبون في معرفة عدد المناصب التي تم تخصيصها لكل الجهات الأكاديمية في المملكة المغربية. لذلك لا بد من أن نشير إلى أنّ وزارة التربية المغربية خصصت 17 ألف منصب لمباراة التوظيف بالتعاقد. وسيتم توزيعها لاحقا وفق الجهات بعد الانتهاء من عملية الحركة الانتقالية للأساتذة والتقاعد النسبي، وكل العمليات.

شروط الترشح لمباراة التعليم بالتعاقد 2021

كانت وزارة التربية بالمغرب قد وضعت مجموعة من الشروط التي تؤهل المواطنين للترشح لمباراة التعاقد 2021. وهي كما يلي: توفر شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية لتخصص مهن التدريس. وكذلك شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية، أو شهادة الإجازة المهنية التي تخص المستفيدين من البرنامج الحكومي لإعادة تأهيل ما يقدر بحوالي 25 ألف إطار.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى خاتمة مقالنا، لقد تحدثنا عن موضوع هام يبحث عنه جل المواطنين في المملكة المغربية. وهو نتائج التعليم، ويمكن لكافة المواطنين الاستعلام عن قائمة أسماء المقبولين من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية بالعراق. نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما عرضناه لكم بخصوص نتائج مباراة التعليم 2021.