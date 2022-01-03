NOW استخراج نتائج القبول الموازي 2021 عبر موقع وزارة التعليم العراقية pdf ومصاريف الجامعات العراقية

استخراج نتائج القبول الموازي 2021 حيث تزايدت معدلات البحث على جوجل إلى حد كبير وراء الحصول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي أو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او نتائجنا لإجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلاله بعد أن تقدم عشرات الالاف من الطلاب على الالتحاق على التعليم الجامعي ومن ثم تم الاعلان عن معدلات القبول الموازي ومن ثم نتائج التعليم الموازي، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية طرق وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج الكترونياً وبشكل مبسط

الان استخراج نتائج القبول الموازي 2021

تزايدت عوامل بحث جوجل من قبل عدد كبير من الطلاب والطالبات من أجل التعرف على نتائج القبول الموازي التي تم الإعلان عنها مؤخراً أمام طلاب جميع المحافظات العراقية بعدما أكدت وزارة التعليم والبحث العلمي على الانتهاء من عمليات رفع تلك اون لاين من خلال موقع وزارة التعليم والبحث العلمي وموقع بوابة وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا، عليه اصبح بامكان جميع الطلاب والطالبات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج الكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج

القبول

الموازي

نعرض لكم الان خطوات الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي الكترونياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-

في البداية الدخول على موقع وزارة التعليم والبحث العلمي

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة عرض النتائج حتي تكون النتائج امامكم فى أعقاب لحظات قليلة من الآن

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

التمريض: 875.000 دينار عراقي.

الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00