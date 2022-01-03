"مانشستر رانغنيك" يتجرع أول هزيمة

عانى مانشستر يونايتد من أول خسارة تحت قيادة المدرب المؤقت رالف رانغنيك، عندما سقط أمام ضيفه ولفرهامبتون واندرارز صفر-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، الإثنين.

وفي الدقيقة 82 أهدى جواو موتينيو أول انتصار لولفرهامبتون في ملعب "أولد ترافورد"، منذ 1980 ليتقدم إلى المركز الثامن.

ويبقى يونايتد، الذي لا يمكنه الشكوى كثيرا من النتيجة بعد أداء متواضع، في المركز السابع ولديه 31 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف أرسنال صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وصنع ولفرهامبتون العديد من الفرص في الشوط الأول، لكنه انتظر حتى قبل النهاية بـ8 دقائق لينتصر بهدف موتينيو الذي استغل كرة مبعدة بالرأس من فيل جونز، ليسدد بقوة في شباك دافيد دي خيا.