التحالف يعترض 5 طائرات مسيّرة تستهدف الأراضي السعودية

أعلنت قوات التحالف العربي أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت 5 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة.

وقال التحالف إن الطائرات المسيّرة أطلقت من العاصمة اليمنية صنعاء مشيرا إلى أنه يراقب مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها. وأضاف أن الخيارات العملياتية مطروحة استجابة للتهديد وردع سلوك الميليشيا العدائي.

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