الان الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني التكميلي عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية

الان الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني التكميلي نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان حيث اشتدت عمليات البحث على جوجل فى الاونة الاخيرة حول الحصول على نتائج إتمام الصف السادس الاعدادي التكميلي الدور الثاني المقرر على ان يتم الاعلان عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بعدما أن تنتهي وزارة التربية والتعليم العراقية من عمليات التصحيح ورصد الدرجات الجارية حالياً

الان الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني التكميلي

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك عن اقتراب اعلان نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الثاني التكميلي عبر صفحة وزارة التربية والتعليم العراقية الموجودة على جوجل، على أن تأكد وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج الطلاب ستكون معلنة بصورة وبشكل الكترونية فى الساعات القليلة المقبلة بعد انتهاء وزارة التربية والتعليم العراقية من كافة عمليات الكنترول الجاري العمل عليها حالياً على مستوى جميع المحافظات العراقية، حيث بشكل مؤخر استأنف طلاب وطالبات جميع المحافظات العراقية اختبارات الصف السادس الاعدادي التكميلي من أجل تحسين مجموعهم بعدما تم الإعلان عن نتائج اختبارات الصف السادس الاعدادي الدور الاول بالعراق، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية طريقة وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني التكميلي

الان بامكان الطلاب والطالبات السابق لهم التقديم على اختبارات الصف السادس الاعدادي التكميلي على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي المطروح أمام جميع الطلاب على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني التكميلي

البدء فى اختيار اسم الطالب فى الايقونة المخصصة لها

تسجيل رقم الامتحاني بالايقونة المخصصة لها

النقر على أيقونة عرض الدرجات على أن تكون على الفور امامكم النتائج معلنة بالحال على شكل ملفات pdf امام جميع الطلاب والطالبات، هذا على أن يصبح بإمكانكم عبر صندوق التعليقات التي بالاسفل مشاركتنا بجميع البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدك بالحصول عليها بأبسط شكل ممكن

لازال بامكان الطلاب مشاركتنا عبر صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج فى حال تعرضكم للاي صعوبات متعلقة حول الحصول على نتائج الصف السادس الاعدادي التكميلي، وذلك حتي نساعدكم بالحصول على تلك النتائج بأبسط صورة واسهل صورة فى ظل ارتفاع معدلات البحث على جوجل وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج