هنا “توظيف افتراضي”تفاصيل التقديم على وظائف وزاره النقل والخدمات اللوجستيه mot.gov.sa

يمكن للباحثين عن عمل التقدم وظائف وزاره النقل والخدمات اللوجستيه (mot. gov. sa) من خلال منتدى التوظيف الافتراضي الذي أعلنه الوزير السعودي صالح الجاسر، الذي صرح بأن قطاع النقل في المملكة قد شهد طفرة حقيقية، وأن هذا يعتبر القطاع حقًا مركزًا رئيسيًا وهامًا لخلق فرص العمل والتوطين وتعمل وزارة النقل في المملكة العربية السعودية بموجب المحاور الأساسية لسياسة النقل واللوجستيات التي ينتهجها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تم إطلاقها بالفعل.

وتجدر الإشارة إلى ما قاله وزير النقل عن تعاون وزارته مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذي جاء نتيجة جهد مباشر يجمع وزارات النقل والموارد البشرية وتابع أن مجلس الغرف التجارية يعمل معه لتحقيق أهداف المبادرة، والهدف من البرنامج هو خلق حوالي 45000 فرصة عمل في صناعة النقل والخدمات اللوجستية، والتي تعد واحدة من أكثر الصناعات الواعدة.

منتدى التوظيف الافتراضي

هو معرض للوظائف تنظمه وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وتجدر الإشارة إلى ما قاله وزير النقل في قناة العربية على هامش معرض التوظيف الافتراضي الأول الذي نظمته وزارة النقل واللوجستيات، في إطار سعي الوزارة الدائم لإيجاد أبسط الطرق للتواصل بين الوظائف والباحثون عنها وفرص العمل والجهات التي توفرها.

وصرح الوزير أن هذا المعرض سيخلق أكثر من 5000 فرصة عمل. وأوضح الجاسر أن الحكومة السعودية تبذل جهودا لتوطين صناعة النقل وفق نظام واستراتيجية محددة، وبحسب صالح الكلمات، فقد تم إنشاء أكاديمية جاسر اللوجستية العام الماضي في إطار جهود الوزارة لاستهداف توفير الكفاءات الوطنية السعودية التي تلقت تدريباً كافياً وتمتلك المهارات اللازمة لشغل الوظائف الشاغرة، وستشكل هذه المجموعة العمود الفقري لوزارة النقل واللوجستيات، وقال إنه سيتم فتح نافذة تقديم الدفعة الثانية قريبًا.

وظائف وزاره النقل والخدمات اللوجستيه

تعد أكاديمية اللوجستيات حاليًا أحد المعاهد الموجودة ضمن نظام النقل، ومن بين تلك المعاهد معهد سيرب للوظائف، وهي وظائف مرتبطة بالقطارات، وتجدر الإشارة إلى ذلك ولأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، لقد أتيحت الفرصة للمرأة السعودية لقيادة القطارات، وبلغ عدد الشركات التي شاركت في معرض التوظيف الافتراضي الأول المتعلق بنظام النقل والخدمات اللوجستية 60 شركة في صناعة النقل.

كيف يمكنني التقدم لشغل وظيفة في وزارة النقل واللوجستيات؟

1-يجب عليك أولاً تسجيل الدخول إلى منصة جدارا على الإنترنت.

2- لضمان سير عملية التوظيف بسلاسة، يجب التأكد من دقة البيانات المدخلة.

3- إذا كان هناك تناقض في المعلومات الخاصة بك، فسيتم استبعادك من الوظيفة المعلن عنها.

4- بعد ذلك يجب الضغط على رمز التقديم لوظيفة ما.

5- للدخول إلى الإعلان ومعرفة المزيد عنه، انقر فوق المربع الموجود به.

– بعد ذلك يمكنك الاختيار بين الوظائف التي تم الإعلان عنها.

7- أخيرًا، حدد حفظ الطلب.

شروط التقديم

إذا كنت ترغب في التقدم لوظيفة من الوظائف المعلن عنها من قبل وزارة النقل واللوجستيات، يجب أن تستوفي المتطلبات التالية:

الجنسية السعودية.