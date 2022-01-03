التعاون الخليجى يدين سطو الحوثيين على سفينة قبالة الحديدة

جدة - نرمين السيد - كما أعلن المجلس، فى بيان الاثنين، دعم الإمارات فى جميع إجراءات الرد على الاعتداء الحوثى.
وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن، قد أعلن، الاثنين، أن سفينة شحن تعرضت للقرصنة والسطو من قبل ميليشيات الحوثى قبالة مدينة الحديدة اليمنية.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف، العميد الركن تركى المالكى فى بيان، أن سفينة الشحن "روابى" التى تحمل علم الإمارات تعرضت للقرصنة والاختطاف عند الساعة 23:57 من مساء أمس الأحد (2 يناير 2022) أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة.
وأضاف أن السفينة كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان، وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودى الميدانى بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة.
كذلك تابع أن الحمولة كانت تشمل عربات إسعاف، ومعدات طبية، وأجهزة اتصالات، وخيما، بالإضافة إلى مطبخ ميدانى ومغسلة ميدان، فضلا عن ملحقات مساندة فنية وأمنية.
وشدد المالكى على أن عملية القرصنة تمثل تهديدا حقيقيا لخطر الميليشيات الحوثية الإرهابية على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
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