جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء جرماين كارليز إن "النيران اشتعلت مجددا فى سقف المبنى الذى يضم الجمعية الوطنية" التى أتى عليها الحريق الأحد.
وكان جهاز الإطفاء قد أعلن صباحا أن النيران باتت تحت السيطرة وأن نحو عشرة من عناصره لا يزالون هناك. لكن فى غضون دقائق استُدعى حوالى ثلاثين منهم مجددا.
واندلع الحريق الأحد فى أقدم جناح بالمبنى الذى انجز بناؤه العام 1884. ويضم الجناح التاريخى نحو أربعة آلاف قطعة فنيّة وتراثية يعود بعضها إلى القرن السابع عشر، وقد دمر سقفه بالكامل مخلفا فجوة كبيرة.
ونشرت قناة "العربية" عبر موقعها، جانبا من ألسنة الدخان المتصاعدة من المبنى عقرب الحريق.
وبحسب عناصر التحقيق الأولى، اندلع الحريق فى مكانين منفصلين. وأدى انقطاع فى الماء إلى عدم اشتغال نظام الإطفاء الآلى بشكل سليم. ومن المنتظر أن تنجز الشرطة تقريرا حول المسألة على وجه السرعة.
وأعلنت الشرطة أنها أوقفت رجلا يبلغ 49 عاما داخل مجلس النواب، ووجهت إليه تهمة "السطو وإضرام النار عمدا" ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم غد الثلاثاء.
وسبق أن شهد المبنى حريقا تم احتواؤه بسرعة فى مارس الماضى، بدأ أيضا من أقدم أجنحته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تجدد حريق برلمان جنوب إفريقيا والشرطة توقف متهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.