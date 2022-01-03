تجدد حريق برلمان جنوب إفريقيا والشرطة توقف متهما

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء جرماين كارليز إن "النيران اشتعلت مجددا فى سقف المبنى الذى يضم الجمعية الوطنية" التى أتى عليها الحريق الأحد.

وكان جهاز الإطفاء قد أعلن صباحا أن النيران باتت تحت السيطرة وأن نحو عشرة من عناصره لا يزالون هناك. لكن فى غضون دقائق استُدعى حوالى ثلاثين منهم مجددا.

واندلع الحريق الأحد فى أقدم جناح بالمبنى الذى انجز بناؤه العام 1884. ويضم الجناح التاريخى نحو أربعة آلاف قطعة فنيّة وتراثية يعود بعضها إلى القرن السابع عشر، وقد دمر سقفه بالكامل مخلفا فجوة كبيرة.

ونشرت قناة "العربية" عبر موقعها، جانبا من ألسنة الدخان المتصاعدة من المبنى عقرب الحريق.

وبحسب عناصر التحقيق الأولى، اندلع الحريق فى مكانين منفصلين. وأدى انقطاع فى الماء إلى عدم اشتغال نظام الإطفاء الآلى بشكل سليم. ومن المنتظر أن تنجز الشرطة تقريرا حول المسألة على وجه السرعة.

وأعلنت الشرطة أنها أوقفت رجلا يبلغ 49 عاما داخل مجلس النواب، ووجهت إليه تهمة "السطو وإضرام النار عمدا" ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم غد الثلاثاء.

وسبق أن شهد المبنى حريقا تم احتواؤه بسرعة فى مارس الماضى، بدأ أيضا من أقدم أجنحته.