استدعاء اثنين من أبناء ترامب للشهادة فى التلاعب بقيمة ممتلكاته

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن مكتب المدعى العام فى نيويورك استدعى اثنين من أبناء الرئيس السابق، دونالد ترامب للشهادة فى إطار تحقيق ميدانى بشأن ما إذا كانت منظمة ترامب قد تلاعبت بقيم ممتلكاتها.

وبينت الشبكة أن أسماء إيفانكا ترامب ودونالد ترامب جونيور، قد ظهرت فى جدول الاستدعاء فى إطار التحقيق، اليوم الاثنين.

وكان مكتب المدعى العام، قد استدعى سابقا، ترامب للإدلاء بشهادته، وحدد موعدا نهائيا فى 7 يناير المقبل، لكن محامى ترامب قالوا إنهم سيعملون على إلغاء أمر الاستدعاء.

وفى نهاية العام الماضى، استدعى الادعاء العام فى نيويورك، إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذى للمنظمة، للإدلاء بشهادته، فى إطار هذا التحقيق الجنائى المستمر مع منظمة ترامب، ومديريها، بشأن ما إذا كانوا قد أبلغوا بالقيمة الحقيقية للأصول التى تمتلكها وتديرها المنظمة، الأمر الذى جعل المنظمة تتهرب من بعض الضرائب.

وأعلنت مدينة نيويورك، فى يوليو الماضى، قطع علاقاتها التجارية مع ترامب، ووقف تعاقدات معه بسبب أعمال الشغب التى طالت الكابيتول.