طلب إعانة مالية من الديوان الملكي لسداد الديون والقروض

طلب إعانة مالية من الديوان الملكي لها بعض الخطوات التي ينبغي الالتزام بها حتى تحصل على القبول، فتبدأ من خلال التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون من خلال استخدام صيغة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي مُدرج بها جميع المعلومات والتفاصيل ومرسلة إلى عنوان الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، كما يمكن التقديم للحصول على فرصة العلاج في الداخل أو الخارج أيضًا، سعيًا من المؤسسة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين على تقديم الكثير من الخدمات إلى المواطنين، ويمكن استخدام رابط الديوان الملكي تواصل مساعدة مالية من أجل الاستعلام عن تسديد القروض من الديوان الملكي 1443.

طلب إعانة مالية من الديوان الملكي

على من يرغب في طلب إعانة مالية من الديوان الملكي كتابة معروض يتضمن المشكلة وأسبابها، كأن يكون المواطن مقترض من أحد الجهات ثم يرغب في سداد الأقساط الشهرية للقرض، ولا بد أن يكون محتوى المعروض كما يلي:

من الأفضل أن يحرص المواطن على أن يقوم بذكر اسم الجهة التي حصل على القروض أو الديون من خلالها وذكر التفاصيل التي أدت إلى عدم القدرة على السداد.

كما ينبغي أيضًا ذكر بيانات التواصل وإرفاق الأوراق والمستندات الرسمية اللازمة وعلى رأسها صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

يفضل أيضًا إن كان المعروض هدفه الإعانة المالية والمساعدات العلاجية أن يحتوي على التقارير الطبية الصادرة من خلال المستشفيات المختصة.

رقم الديوان الملكي للمساعدة

يمكن الاتصال على رقم 8004000000 من أي مكان في المملكة العربية السعودية من أجل معرفة المتطلبات الأساسية من أجل الحصول على المساعدات المالية أو إعانات العلاج التي يوفرها الديوان الملكي للمواطنين وكذلك طرق إرسال الشكاوى والمقترحات.

بوابة تواصل الديوان الملكي

وهناك بوابة تواصل مع الديوان الملكي يوفر العديد من الخدمات، ولا تحتاج إلى ضوابط للتسجيل والحصول على تلك الخدمات كتقديم شكاوى ومقترحات، فقط المواطن السعودي يستطيع الدخول عبر استخدام حساب بوابة النفاذ الوطني الموحد.

كما يمكن الاستفادة من معلومات عديدة عن خدمات الدعم المخصصة للمقيمين داخل المملكة أو رواد الأعمال وأصحاب الاستثمارات.