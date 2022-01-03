نتائج مباراة التعليم بالتعاقد لوائح المقبولين لاجتياز مباراة التعليم بالتعاقد 2021

نتائج مباراة التعليم بالتعاقد، ينتظرها الكثيرو من المواطنين في المغرب، بالأخص قائمة اللوائح النهائية التي ورد فيها أسماء الناجحين والتي من المقرر أن تظهر بعد ساعات قليلة، ولذلك ازداد البحث هذه الأيام عن رابط الاستعلام عن نتائج الامتحان الشفوي لمباراة التعليم 2021 في المغرب. وأصبح الجميع يترقبون موعد ظهور تلك اللوائح النهائية لأسماء الناجحين في مباراة التعليم بالتعاقد التي نظمتها وزارة التربية بالمغرب، ولقد صرحت الوزارة بأن الإعلان عن لوائح الناجحين سيكون بشكل إلكتروني، وهذا عبر موقع وزارة التربية الوطنية المغربية. وحسب ما ورد إلينا فإن عمليات التصحيح لا تزال قائمة بشكل حريص من أجل الانتهاء من كل أعمال التصحيح في الوقت المحدد ووضع الدرجات ثم يتم اعتماد النتائج، وسنتحدث في مقالنا عن نتائج مباراة التعليم بالتعاقد، تابعوا معنا.

نتائج مباراة التعليم بالتعاقد

ينتظر كل المواطنين المغربيين الذين اجتازوا الاختبارات الخاصة بمباراة التعليم بالتعاقد في كل الجهات بالغرب، ظهور النتائج بشكل رسمي. وقد صرحت وزارة التربية الوطنية المغربية أنّ الإعلان الرسمي عن النتائج سيكون من خلال الموقع الإلكتروني التابع للوزارة. ولقد أكدت الوزارة فعليا عن اقتراب الانتهاء من تصحيح أوراق الاختبارات لتجهيز نتائج مباراة التعليم 2021.

بالإضافة إلى ذلك كله، فإن الآلاف من المواطنين المغربيين يرغبون في التعرف إلى أسامي الأشخاص الذين نجحوا في مباراة التعليم بالتعاقد، الشفوية والكتابية أيضا. بالإضافة إلى نتائج الاختيار للأشخاص الذين تقدموا للاختبارات لأول مرة. لهذا السبب لا يزال البحث جاريا عن نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2021-2022. والتي ستكون متاحة على موقع وزارة التربية والتعليم المغربية.

علاوة على ذلك، لا بد من أن نشير إلى أن نتائج مباراة التعليم بالتعاقد حسب ما صرحت به وزارة التربية والتعليم بالمغرب. سيكون بتاريخ الإثنين 3 يناير 2022، إذ يمكن لكل المتقدمين أن يصلوا بشكل مباشر إلى الموقع. ومعرفة القائمة الخاصة بالمقبولين الذين أدرجت أساميهم في اللائحة النهائية للمقبولين، ويمكنهم الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي للوزارة المعنية.

عدد مناصب مباراة التعليم بالتعاقد 2021

لا شك في أن الكثير من المواطنين المغربيين الذين ينتظرون نتائج مباراة التعليم بالتعاقد يبحثون عن عدد المناصب المتاحة في كل جهة أكاديمية بالمغرب. وسنذكرها لكم فيما يلي: جهة الدار البيضاء سطات 3030 منصب، طنجة تطوان الحسيمة 1872، الداخلة واد الذهب 109 منصب. فاس مكناس 1717، الرباط سلا القنيطرة 1932، درعة تافيلالت 1233، العيون الساقية الحمراء 201 منصب.

وحسب ما ذكرناه لكم فيما سبق من مناصب كل الجهات بالمغرب، فقد بلغ عددها إجمالا 17000 منصب. وهي خاصة بمباراة التوظيف بالتعاقد، (توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية)، كما تجدر الإشارة إلى أنه سيتم في وقت لاحق القيام بتوزيع المناصب المتاحة على حسب الجهات المعنية. وهذا بعد الانتهاء من عملية الحركة الانتقالية للأساتذة وكذلك التقاعد النسبي، وكافة العمليات التي يقومون بها.

كيفية الاستعلام عن نتائج مباراة التعليم بالتعاقد 2021-2022

تجدر الإشارة لمن يبحثون عن نتائج مباراة التعليم 2021 بالمغرب، بأن وزارة التربية والتعليم بالمغرب صرحت بأنها ستعرض كافة نتائج المقبولين عبر موقعها الإلكتروني. وقد وضعت هذه الطريقة من أجل تسهيل الأمور على كل المترشحين الراغبين في الاطلاع على النتائج. وفي هذا الإجراء وقاية وضمان لحماية الجميع من الإصابة بالوباء وتجنيبهم عناء التنقل للمؤسسات.

أول خطوة يجب أن يقوم بها المترشح لمباراة التعليم بالتعاقد هي الدخول لموقع وزارة التربية الوطنية المغربية الخاص بالمملكة المغربية. ثم يقوم بإدراج كل البيانات الشخصية الخاصة به في الإطارات المحددة لها. وفي آخر خطوة يجب أن ينقر على عبارة الاستعلام عن نتائج الشفوي لمباراة التعليم 2021، ثم ستظهر له نتيجته النهائية ليعرف إن كان من الناجحين أم لا.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، لقد تحدثنا فيه عن موضوع يهم فئات من المواطنين المغربيين. وهو نتائج نباراة التعليم بالتعاقد 2021، كما قدمنا لكم طريقة الاستعلام عن النتيجة والجهات المعنية في مختلف المناطق بالمملكة المغربية. نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم.