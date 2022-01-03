إعطاء 190 مليون جرعة لقاح كورونا فى أفريقيا

إعطاء 190 مليون جرعة لقاح كورونا فى أفريقياذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم إعطاء من 189 مليونًا و911 ألفًا و566 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد بجميع أنحاء القارة.

وأوضحت المراكز - في بيان الإثنين - أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة ارتفع إلى 9 ملايين و775 ألفًا و425 إصابة، كما سجلت 228 ألفًا و777 حالة وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة، مؤكدة أن إجمالي حالات التعافي بلغ 8 ملايين و666 ألفًا و186 حالة على مستوى القارة منذ بداية الجائحة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.