دان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش "استمرار العنف الذي يستهدف المتظاهرين" في السودان.
وفي بيان، دعا غوتيريش قوات الأمن السودانية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتقيد بالتزاماتها فيما يتعلق بالحق في حرية التجمع والتعبير.
وجاء في البيان أن الأمين العام للأمم المتحدة "أحيط علما باستقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وهو يأسف لعدم وجود تفاهم سياسي للمضي قدما على الرغم من خطورة الوضع في السودان".
وحث غوتيريش جميع الشركاء في السودان على مواصلة الانخراط في حوار هادف من أجل التوصل إلى حل شامل وسلمي ودائم.
من جهتها، دانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا جرينفيلد لجوء الجيش السوداني للعنف ضد الاحتجاجات السلمية.
وأضافت في تغريدة لها على حسابها على تويتر: "كان لدى السودان فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل للانتقال إلى ديمقراطية بقيادة مدنية حقيقية. ندين استخدام الجيش المستمر للعنف ضد المتظاهرين السلميين ونحث القيادة السودانية على احترام مطلب الحكم المدني."
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غوتيريش يدين استخدام العنف ضد الاحتجاجات السودانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.