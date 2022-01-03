16 قتيلا فى مواجهات بين جماعات مسلحة بكولومبيا

جدة - نرمين السيد - وقال كارلوس كامارجو "لدينا معلومات عن مقتل 16 شخصاَ فى منطقة ريفية فى دائرة" أراوكا (شمال شرق) بدون تحديد ما إذا كان بين الضحايا مدنيون سقطوا خلال مواجهات بين عناصر جيش التحرير الوطنى، آخر مجموعة مسلحة لا تزال ناشطة فى كولومبيا، ومنشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) يرفضون اتفاق السلام المبرم عام 2016.

وقال خوان كارلوس فيلاتى الوسيط المكلف حقوق الإنسان فى منطقة تامى بجنوب غرب الدائرة لإذاعة محلية إن الحصيلة هى "24 قتيلاً فى أقل من 24 ساعة".

وبدون إعطاء حصيلة رسمية، أعلن الرئيس الكولومبى إيفان دوكى أن الاشتباكات فى هذه الدائرة التى تعد أكثر من 300 ألف نسمة، وإحدى الدوائر الـ32 فى البلد الذى يعد 51 مليون نسمة "هى نتيجة "الحدود التى يمكن اختراقها" والبالغ طولها 2200 كلم بين كولومبيا وفنزويلا حيث "تسمح السلطات للجماعات المسلحة غير الشرعية بالتواجد".

وقال الرئيس دوكى فى مقابلة إذاعية إن "هاتين الجماعتين المسلحتين حصلتا على الحماية والمأوى من قبل نظام نيكولاس مادورو".

وتتهم بوجوتا بشكل متكرر النظام الفنزويلى بإيواء وحماية ودعم الجماعات الكولومبية المسلحة غير الشرعية وهو ما تنفيه كراكاس.