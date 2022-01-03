زلزال بقوة 6 درجات يضرب مقاطعة هوالين شرقى تايوان

جدة - نرمين السيد - وقال المكتب المركزى للأرصاد الجوية المحلى، فى بيان اليوم الاثنين، إن "الزلزال بقوة 6 درجات وقع على عمق 56.7 كم شرقى تايوان"، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".
وتقع تايوان، وهى جزيرة تتمتع بالحكم الذاتى وتعتبرها الصين جزءا منها، بالقرب من تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية مما يجعلها عرضة للزلازل باستمرار.
وتضرب مقاطعة هوالين زلازل أكثر من باقى مناطق الجزيرة، وفى فبراير 2018 أودى زلزال بقوة 6.5 ريختر بحياة 16 شخصاً وأصاب 285 آخرين.
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