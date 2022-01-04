طريقة تثبيت لعبة fifa 22 mobile beta الأصلية للاندرويد 2022 بأخر إصدار

طريقة تثبيت فيفا 22 للاندرويد الأصلية، تعتبر لعبة فيفا 22 من أكثر الألعاب شهرة، حيث يقوم الملايين من اللاعبين بتنزيلها على كافة الأجهزة المختلفة، وأطلقت شركة Electronic arts صاحبة تلك اللعبة نسخة جديدة من لعبة فيفا 22، وتحتوي النسخة الجديدة العديد من المميزات التي لم توجد في النسخة القديمة، وأصبحت اللعبة أكثر إثارة وتشويق عن ذي قبل، وبالتالي يزداد الإقبال من قبل الأشخاص العاشقين لها على تنزيل النسخة الجديدة لما تحتوي من أشياء إضافية تجعلك تلعب وكأن اللعبة حقيقية، وفي هذا المقال سوف تتعرف على طريقة طريقة تثبيت فيفا 22 للاندرويد الأصلية بكل سهولة ممكنة.

طريقة تثبيت فيفا 22 للاندرويد الاصلية

يمكنك معرفة طريقة تثبيت فيفا 22 للاندرويد الأصلية من خلال الآتي:

الدخول على متجر جوجل بلاي.

كتابة في شريط البحث اسم لعبة فيفا 22.

الضغط على تحميل وانتظر قليلا حتى يتم تحميلها بالكامل.

سوف تظهر أيقونة اللعبة على الشاشة ومن ثم قم بتسجيل الدخول بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

تتيح لك اللعبة اختيار الفريق التي تريد أن تكون باللعب بواسطته.

قم بالضغط على زر التأكيد.

تستطيع الآن في بدء اللعبة والاستمتاع بها مع أهلك وأصدقائك، كما يمكنك اختيار فريقك بالكامل من أصدقاء الفيس بوك ومن خلال مشاركة اللعبة معهم.

ما هي مميزات لعبة فيفا 22

تحتوي لعبة fifa 22 على الكثير من المميزات تتمثل في الآتي:

تحتوي تلك اللعبة على العديد من المباريات القوية التي تستطيع من خلالها مشاركة اللاعبين.

تتيح لك عملية البيع والشراء التي تكون بين اللاعبين، بالإضافة إلى يمكنك التبديل بين اللاعبين أيضاً.

يمكنك التعليق أثناء المباراة باللغة العربية بواسطة المعلق المعروف فارس عوض.

تحتوي على عدة كاميرات تجعلك تستطيع التصوير من 5 زوايا مختلفة.

تحتوي على أفضل الأندية الأوروبية والعربية.

اللعبة متاحة لكافة الأعمار.

وهكذا نكون قدمنا لكم طريقة تثبيت فيفا 22 للاندرويد الأصلية و بالإضافة إلى معرفة مواصفات لعبة fifa 22، ويذكر أنه فى حال أن اللعبة غير مدعومة فى بلدك يمكنك تنزل برنامج VPN ومنه يتم تغيير بلدك لبلد تدعم تثبت اللعبة واستقبالها خلال ثواني.