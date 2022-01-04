تحطم هليكوبتر تابعة للجيش الإسرائيلي قبالة سواحل حيفا

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرة هليكوبتر من طراز يسعور سقطت قبالة شاطئ أخزيف شمال مدينة حيفا في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

وأفاد موقع واي نت الإخباري بأنه عُثر على أحد أفراد الطاقم وحالته حرجة وربما يكون شخصان آخران في عداد المفقودين. ولم يكشف بعد عن سبب سقوط المروحية رغم أنها مزودة بأنظمة تكنولوجية متطورة.

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