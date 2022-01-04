السعودية تستبعد العودة إلى منع التجول

جدة - نرمين السيد - وقال إن "العودة إلى المربعات الأولى ونقطة الصفر مستبعدة جدا"، مشيرا إلى أن "خطر الإصابة بمتحور أوميكرون موجود على كل الفئات العمرية؛ لكن يزيد على أصحاب الأمراض المزمنة".

وأضاف: "أكثر من 23 مليون تم تحصينهم بجرعتين أو أكثر، ونسبة المستهدفين تجاوزت 95%، ومن أجمالى السكان بالمملكة تجاوزت 70%". وحول تطعيم الأطفال، أوضح أن "جرعة الأطفال أقل من حجم جرعات البالغين ولها عبوات خاصة وحقن خاصة، ولا يوجد دراسات تؤكد حاجة الأطفال لثلاث جرعات.

وفى ما يخص مستجدات اللقاحات، أكد العبد العالى أن "أى مستجد فى اللقاحات يثبت أنه مفيد المملكة تبادر بتوفيره، والمتوفر حاليا هو فايزر وموديرنا"، مشيرا إلى أن "هناك أدوية ذات طبيعة مناعية تستهدف الفيروس وعليها متابعة من "هيئة الدواء" لتوفيرها".