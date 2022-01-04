لكي يتمكن الشخص من حساب الراتب إضافة للبدلات فإن الأمر أصبح سهلاً، حيث أن وزارة الخدمة المدنية قد قامت باستحداث بعض التعديلات على الرواتب الخاصة بالعسكريين بجميع الأجهزة الأمنية التي تتبع وزارة الدفاع بالمملكة، مع الزيادات التي طرأت على العلاوات والبدلات، وهذا كله تحقيقاً لبند الشفافية وحتى يكون الراتب يتناسب مع رتبة الشخص العسكرية، بأي منشأة عسكرية، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم طريقة حساب الراتب الاساسي مع البدلات 1443.

طريقة حساب الراتب الاساسي مع البدلات 1443

لكي تستطيع أن تحسب الراتب الأساسي بالإضافة للبدلات يمكنك القيام بذلك بشكل إلكتروني دون أن تحتاج لأي عملية حسابية تضايقك وتكون طويلة، فبمجرد الضغط تستطيع أن تعرف الراتب مع البدلات بمنتهى السهولة، وإليكم الطريقة وهي كالآتي:

أولاً عليك أن تدخل لموقع حاسبة الراتب.

تدخل جميع البيانات التي يتم طلبها من تاريخ التعيين.

الدولة.

شهر إصدار الراتب.

الراتب الأساسي.

تضغط على كلمة احسب الصافي من الراتب.

سيظهر لك بعد ذلك صافي الراتب الذي يخص المستعلم.

طريقة أخرى لحساب الراتب الاساسي بالاضافة للبدلات

إن حساب الراتب الإضافي للبدلات داخل المملكة السعودية بعد عملية حسابية تضاف للراتب الإجمالي، وبإمكانك تقسيم الراتب بهذا الشكل وهو كالآتي:

تحسب الراتب الأساسي عبر قسمة الناتج الخاص بإجمالي الراتب على رقم 1.35 ومثال ذلك إن كان الراتب 5000 ريال فإن الحساب 5000 على 1.35 يصبح 3704 ريال.

بدل الانتقال يقوم الموظف بأخذ بدل الانتقال والذي يأخذه الموظف حتى ينتقل من مكان سكنه لمقر الشركة بدل الانتقال يعد 10% من قيمة الراتب الأساسي تحسب عن طريق قسمة 3704 بالعشرة بالمائة يكون 370 وهذا مجرد مثال.

قرار التعديل لرواتب العسكريين 1443

إن مجلس الوزراء التابع للمملكة السعودية قد قام بالإعلان بأنه قد تعتمد بعض التعديلات لنظام العمل الخاص بالعسكريين ومعهم الضباط بالجيش، مع جميع أجهزة الأمن التي تتبع وزارة الدفاع، وهذه التعديلات قد شملت سلم الرواتب ومعهم الضباط والأفراد، حتى يتناسب الراتب مع رتبتهم العسكرية وحالتهم الوظيفية للجنود والضباط.

والتعديلات للراتب والبدلات إضافة للعلاوات، وهذا كان أهم سؤال متداول، ولذا فإن الحكومة قد قامت بتوفير الطريقة الصحيحة لحساب الرواتب والبدلات بالشكل الصحيح الذي يخلو من الأخطاء، كما ذكرنا لكم من خلال الموقع الإلكتروني ودون الحاجة إلى العمليات الحسابية المملة والغير دقيقة.