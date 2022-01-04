طلب الطعام من تطبيق البيك للحصول على الطعام بأقصى سرعة

طلب الطعام من تطبيق البيك، سلسلة مطاعم البيك الشهيرة واحدة من أشهر سلاسل المطاعم في السعودية التي تتميز بأنها تقدم نوع خاص من تتبيلة الدجاج التي يعشقها الكثير في السعودية سواء كان المواطنين أو المقيمين بالسعودية وكذلك الكبار والصغار لا فارق، لأن تلك التتبيلة تتميز بأن لها مذاق متميز ورائع لا يوجد في أي نوع آخر من أنواع الدجاج التي تقدمها مطاعم الدجاج الأخرى، وتتواجد لمطاعم البيك أكثر من فروع مختلفة في السعودية حيث وصل عدد تلك الفروع لما يقرب من 120 فرع، ويسهل المطعم من طلب الطعام إلكرتونيًا لجميع العملاء من خلال خطوات بسيطة.

طلب الطعام من تطبيق البيك الإلكتروني للحصول على الطعام

تسعى سلسلة مطاعم البيك إلى تقديم أفضل جودة من الطعام وأقل سعر تقريبًا مقابل تلك الجودة الرائعة، كما أنها سهلت على العملاء كثيرًا عند طلبهم الطعام ووفرت عدة طرق لهذا ومنها تطبيق البيك الإلكتروني، حيث يعتبر هذا التطبيق هو التطبيق الرسمي لشركة البيك في السعودية.

مع العلم أنه قد تمكن من مساعدة العديد من الأشخاص في السعودية عند طلب الطعام حيث لا تستغرق عملية طلب الطعام من خلال تطبيق البيك الكثير من الوقت، كما ويتم سداد مصروفات الطعام إلكرتونيًا أيضًا، ويتم اتباع الخطوات الآتية لطلب الطعام من تطبيق البيك:

يجب تحميل تطبيق البيك على الجوال. بعد فتح التطبيق يتم اختيار الوجبة المرغوب الحصول عليها وعددها. ومن ثم يجب أن يحدد العميل الفرع الأقرب له لطلب الطعام مع ضرورة تشغيل تحديد الموقع لسهولة تحديد الفرع. على العميل أن يتأكد من جميع المعلومات المكتوبة قبل النقر على التالي والانتقال لصفحة البطاقة الائتمانية. يتم الانتظار حتى ترسل رسالة على الجوال تفيد بإنجاح عملية الطلب والانتظار أقل من نصف ساعة حتى وصول الطعام.

مزايا تطبيق البيك من مطاعم البيك

للتعرف على المزايا التي يقدمها تطبيق البيك للعملاء يجب تحميله على الجوال ومن أهم هذه المزايا: