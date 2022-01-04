باستطاعتك أن تطلع على رقم الحساب الخاص بالعداد الكهربائي، وأن تعرف أرقام الحسابات باستخدام رقم الهوية، وسنقوم باخباركم بطريقة معرفة الرقم الخاص بالمشترك بشركة الكهرباء، فهي خدمة إلكترونية مقدمة من شركة الكهرباء بالمملكة السعودية، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم إجابة عن كيف اطلع رقم حساب العداد الكهرباء 1443 وكيفية الاستعلام عن العداد، وجميع المعلومات المراد معرفتها حول ذلك.

كيف اطلع رقم حساب العداد الكهرباء 1443

بإمكان العملاء من مواطني المملكة والمقيمين فيها أن يستخرجوا رقم الحساب العداد الكهربائي بشكل إلكتروني، وعن طريق اتباع بعض الخطوات وهي كالآتي:

تدخل الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لشركة الكهرباء.

تسجل الدخول باستخدام رقم الهوية وكلمة السر.

تضغط على كلمة بدء الخدمة المتواجدة بوجهة الموقع الرسمي.

ينتقل العميل للصفحة الجديدة ويضغط فوق كلمة إنشاء بدء الخدمة.

تضغط بعد ذلك علي الخانة المتواجدة بها رقم العداد من القائمة التي تسمى إنشاء خدمة.

تكتب رقم العداد الذي تم استخراجه من العداد الكهربائي.

تنقر على كلمة بحث.

يقرأ الموقع الباركود بشكل تلقائي ويستخرج رقم الحساب.

يحفظ رقم الحساب حتى تستخدمه بالتطبيق التابع لشركة الكهرباء وتدفع الفواتير وتستعلم عن الخدمات.

شركة الكهرباء السعودية

إن شركه الكهرباء التابعة للمملكة السعودية تعد شركة عامة وباقة متخصصة تنتج الكهرباء وتنقلها وتوزعها بجميع أنحاء المملكة، تم تأسيسها 5 أبريل عام 2000 بعد أن تم دمج 4 شركات موحدة خاصة بالكهرباء، تعمل بالمناطق الإدارية الأساسية الأربعة داخل السعودية، ومعهم 10 شركات ينتجوا الكهرباء بالحدود الشمالية وهي تعد الشركة الأكبر بالكهرباء داخل منطقة الشرق الأوسط ومعها شمال أفريقيا.

والسعودية رقمها 18 وسط 190 دولة وفقاً لتقارير ممارسة الأعمال التي تصدر من البنك الدولي والشركة تجعل خدمة الحصول على كهرباء باستخدام خطوتين، والقيام بإنشاء مراكز حتى تتابع طلبات المواطنين وتقلل التكلفة على الأشخاص المشتركين عبر خدمة برق.

وإجمالي المشتركين بشركة الكهرباء داخل المملكة 10.3 مليون، وذلك لأن الحكومة تمتلك 74.3 من قيمة رأس مال الشركة، وأما أرامكوا 6.9 من والبقية متداولة بسوق البورصة.

الطريقة الصحيحة للاستعلام عن عداد الكهرباء

بإمكان مواطني المملكة ومقيميها أن يستعلموا عن العداد الكهربائي التابع له، باتباع بعض الخطوات وهي كالآتي: