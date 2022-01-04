لقد زاد السؤال في الفترة الأخيرة عن الطريقة الصحيحة حتى يستطيع الشخص الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية 1443 وهذا يكون عبر الموقع الرسمي الإلكتروني التابع لوزارة الموارد، حيث أن الوزارة قدمت خدمة للاستعلامات للأشخاص المستفيدين توفيراً عليهم في الوقت الذي يأخذوه في الذهاب للوزارة والجهد المبذول ومنعاً للتزاحم، ومن خلال مقالنا هذا سنقدم لكم جميع المعلومات التي تحتاج إليها حول هذا الأمر.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية 1443

إن الضمان الاجتماعي قد قام بتوفير خدمة يستطيع من خلالها الأفراد أن يستعلموا عن الضمان الاجتماعي باستخدام رقم الهوية، وعبر اتباع بعض الخطوات وهي كالآتي:

تدخل لخدمة الاستعلامات التابع للضمان الاجتماعي.

تقرأ جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الخدمة.

تضغط فوق كلمة بدء الخدمة.

تكتب رقم الهوية بالمكان المخصص له.

تدخل رقم الضمان.

تكتب رمز التحقق.

تنقر على خانة العرض.

سترى بعدها كافة التفاصيل المتعلقة بالضمان والخاصة بالشخص المستعلم.

الضمان الاجتماعي الجديد

لقد تم القيام بتفعيل النظام الذي يخص الضمان الاجتماعي الجديد بعد صدور مرسوم ملكى اثنين ربيع ثاني 1442، لتقديم الدعم للأشخاص الأكثر فقراً واحتياجاً لهذا الدعم بالمملكة السعودية، حتى تغطي جميع الاحتياجات الشهرية الخاصة بهم، كما أنها تسعى لتحقيق بعض أهداف حماية المجتمع الذي يعطي بالدعم النقدي والقيام به تدريب وتأهيل مواطني المملكة، حيث أن مؤسسة الضمان تعمل على إيصال الأموال الخاصة بالذكاء للأشخاص المستحقين، والقيام بتحسين القوى العاملة وتعزز الحياة الاقتصادية.

وعلينا أن نذكر بأن الوزارة تستهدف الأشخاص الأكثر فقراً واحتياجاً ويحصلوا على هذا الدعم عليهم أن يسجلوا ببرنامج الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي، وبأنهم يقوموا باستقبال الطلبات 20 نوفمبر 2021 إلى 23 مايو 2022، وخلال هذه الفترة سينقل جميع المستحقين بشكل تدريجياً بعد المراجعة والدراسة للحالات الأكثر استحقاقاً وفقاً لأحكام الشروط الخاصة بالنظام المطور.

وسيتم دراسة الاستحقاقات للأشخاص المتقدمين من الفئات الجديدة بشهر ديسمبر 2021، وأول معاش سيكون لهؤلاء الأشخاص بشهر يناير، وبإمكان الشخص المستحق أن يقدم اعتراض بمدة لا تزيد عن شهر من التاريخ الذي تم تبليغ فيه، وتكون الاعتراضات وفقاً للمعايير والقواعد الموضوعة من قبل اللجنة المنظمة، حيث وفرت لهم الكثير من القنوات في تقديم الشكاوى والاعتراضات من خلال التواصل مع خدمة العملاء والمواقع الإلكترونية الرسمية التابعة للوزارة، وهذا كله لكي تضمن الوزارة وصول الدعم للأشخاص المستحقين فقط والذين يحتاجوا لهذا الدعم.