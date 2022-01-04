كثير من الأشخاص يبحثون عن كيف احدث توكلنا الاصدار الجديد 1443 حيث أن هذا التطبيق يكون خاصة بتطعيم فيروس كورونا السعودية، ولذلك سوف نقدم لكم الطريقة الصحيحة لتحديث التطبيق كما أننا سوف ندرج رابط التحميل للتطبيق الذي أطلق عام 2019، وهو يدير جميع العمليات الخاصة بالتصاريح الأمنية بطريقة إلكترونية، سواء للمقيمين في المملكة أو المواطنين بهدف مواجهة الوباء.

كيف احدث توكلنا الاصدار الجديد 1443

يمكن لجميع المواطنين في السعودية أو المقيمين أن يقوموا بتحديث توكلنا، من خلال اتباع هذه الخطوات السهلة:

إجراء بحث حتى يتم الوصول لآخر إصدار من تطبيق توكلنا، سواء على متجر بلاي ستور لهواتف الأندرويد أو على آب ستور المخصص للآيفون.

ثانياً نقوم بتنزيل التطبيق بالإصدار الأخير لهواتف الأندرويد.

انقر على أيقونة تحديث بعد القيام بإتمام التحميل.

قم بالاطلاع على آخر إصدار من التطبيق، وتعرف على المميزات الجديدة والخدمات الإضافية التي تقدم في توكلنا.

التواصل مع توكلنا

يستطيع الفرد أن يتواصل مع توكلنا، وبالتحديد مع فريق خدمة العملاء عن طريق اتصال علي رقم 800128999، ويتولى الموظف الرد على مختلف الاستفسارات وتلقى كافة الشكاوى التي تتعلق بالتطبيق.

رابط تحديث تطبيق توكلنا آخر إصدار

إن مختلف المواطنين أو المقيمين في السعودية يتمكنوا من تحديث توكلنا، عن طريق رابط التحديث المخصص لهواتف الأندرويد، كما يكون هناك أيضاً رابط خاص بآخر إصدار من توكلنا لهواتف الآيفون، ولا ننسى إمكانية تحديث التطبيق على هواتف هواوي.

تطبيق توكلنا محصن

تطبيق توكلنا يتيح إمكانية تحديث الحالة الصحية للمواطنين وذلك يكون من خلال الجواز الصحي، حيث أن تلك الخدمة تضيف الجرعات التي قام المواطن بأخذها للحماية من كورونا، وسوف يظهر التطبيق بأن الشخص محصن في تطبيق توكلنا، كما أن التطبيق يتيح إمكانية حجز مواعيد لأخذ اللقاح بطريقة إلكترونية إذا كان المتقدم مؤهل لطلب الحجز ومحقق لكافة الشروط الخاصة بأخذ اللقاح، وتستطيع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية أو أي الجهات الأخرى المعنية أن يتم التعرف على حالة العميل، من خلال ألوان توكلنا التي تكون كما يلي: