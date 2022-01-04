إن الاستعلام عن الرقم الخاص بالسداد يعد خدمة إلكترونية مقدمة من قبل وزارة العمل جميع الأفراد المقيمين داخل المملكة السعودية، ويتم ذلك عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة العمل توفيراً على المقيمين في الجهد والوقت، حينما يريدون أن يؤدوا خدمة من مكتب العمل دون أن يحتاجوا للذهاب إلى المكتب ويأخذوا وقتاً كثيراً ولكن من الآن أصبح الأمر أسهل من ذي قبل، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم طريقة الاستعلام عن رقم سداد مكتب العمل وجميع المعلومات حول ذلك.

الاستعلام عن رقم سداد مكتب العمل

إن وزارة العمل قد قامت بتوفير خدمة الاستعلام عن رقم السداد التابعة لمكتب العمل لجميع مقيمي المملكة، وهذا باتباع بعض الخطوات البسيطة التي تلزم لذلك وهي كالآتي:

تنتقل بالشكل المباشر للموقع الإلكتروني التابعة لوزارة العمل.

تضغط فوق خدمات الاستعلام المتواجدة بالصفحة الرئيسية.

تختار الخدمة الخاصة برخص العمل المتواجدة في القائمة المنسدلة.

تكتب رقم الإقامة.

تدخل رمز التحقق.

تضغط فوق كلمة بحث.

إذا قمت بالسداد سيظهر لك رقم السداد الذي يخص رخصة العمل.

الاستفسار عن سداد رخصة العمل باستخدام رقم الحدود

بإمكانك أن تستعلم عن رقم السداد الخاص برخصة العمل باستخدام رقم الحدود واتباع بعض الخطوات البسيطة التي تلزم لذلك، وهي كالآتي :

تذهب لخدمة الاستعلام عن الخدمات التابعة لمكتب العمل من خلال الموقع الإلكتروني التابع لها.

تسجل الدخول.

تكتب رقم الحدود بالمكان المخصص.

تضيف بعد ذلك رمز التحقق.

تضغط بعد ذلك على كلمة بحث.

سترى أمامك جميع المعلومات التي تخص الرخصة ومن ضمن هذه المعلومات رقم السداد.

رخصة العمل

إن رخصة العمل هي وثيقة رسمية يتمكن عبرها الوافد من العمل داخل أراضي المملكة السعودية، مدة هذه الرخصة عام، والرسوم الخاصة بها 100 ريال سعودي وهي وثيقة تدل على موافقة الوزارة الخاصة بالعمل لهذا الوافد بأن يعمل داخل الأراضي السعودية، وهي مطلب أساسي حتى يتم إصدار إقامة للعامل أو حتى تجديد لها من مديرية الجوازات.

وكل هذه الخدمات بإمكان الوافد أن يقوم بها بشكل الإلكتروني، حيث أن المملكة أصبحت تستخدم وسائل تكنولوجيا حديثة في الكثير من الوزارات، فلم يعد الشخص بحاجة للذهاب للمكان من بعد الآن سوى في بعض الحالات التي تضطر لذلك بسبب وجود مشكلة أو شيء لم يتمكنوا من حله إلكترونياً، ويجب الاستعلام عن هذه الرخصة دائما لمعرفة صلاحيتها ووقت انتهائها وجميع المعلومات التابعة لها.