إن اختبار القدرة المعرفية يكون اختبار ضروري وهام يتم تجهيزه من خلال هيئة التعليم والتدريب بحكومة المملكة العربية السعودية، والهدف من هذا الاختبار هو القيام باعتماد جميع المؤهلات التعليمية سواء في القطاع العام أو الخاص، لذلك تعرف على موعد اختبار القدرة المعرفية 1443 وخطوات التسجيل وبعض المعلومات الأخرى المتعلقة به.موعد اختبار القدرة المعرفية 1443
- إن اختبار القدرة المعرفية يتم عقده دورياً خلال العام والجدول الذي يبين مواعيدها لسنة 1443 هجرياً، يكون كالآتي:
- الفترة الأولى للاختبار الورقي باللغة العربية لمختلف الجنسين، والتسجيل لها من تاريخ 5/7/2021 حتى تاريخ 4/8/2021، أما فترة الاختبار من بداية تاريخ 4/9/2021 إلى تاريخ 7/9/2021.
- وبالنسبة إلى الفترة الثانية والثالثة من الاختبار الورقي، فإن تحديدها يتم خلال وقت لاحق.
إن هيئة تقويم التعليم في المملكة العربية السعودية تعمل على الإعلان بشكل دوري من أجل بيان موعد التسجيل للاختبارات الخاصة بالقدرة المعرفية، وهذه الاختبارات تكون ضرورية لكى ينال الشخص وظيفة إدارية في أي جهة حكومية، ويكون الاستعلام عن المواعيد عن طريق هذه الخطوات:
- الذهاب إلى موقع هيئة التقويم والتدريب بالمملكة.
- الضغط على أيقونة منتجات وخدمات من اللوائح.
- النقر على اختبار القدرة المعرفية، الذي يوجد في قائمة الاختبارات.
- قم بتحديد الجدول الزمني الخاص بالاختبار.
- ستجد أمامك الجدول تستطيع من خلال التعرف على المواعيد، عندما يتم الإعلان عنها بشكل مباشر.
لكى يستطيع الشخص القيام بالتسجيل للدخول إلى اختبار القدرة المعرفية، الذي يتم عقده في المركز الوطني للقياس ينبغي اتباع هذه الإجراءات:
- الذهاب إلى صفحة المركز الوطني قياس.
- النقر على ملف المستفيد الذي يوجد في الصفحة العلوية.
- تسجيل الدخول للموقع، عن طريق رقم السجل المدني ثم إدخال كلمة السر، وذلك إذا كان لك حساب بالفعل على الموقع.
- اضغط على أيقونة سجل الآن، إذا كنت مستخدم جديد.
- انقر على أيقونة الاختبارات المتاحة الموجودة في الصفحة الشخصية.
- حدد الاختيار الذي يجب التسجيل به، ثم اضغط على متابعة.
- قم بقراءة جميع الشروط والضوابط، ثم اضغط على موافق.
- شارك موقعك لكى تتمكن من الحصول على أقرب مقر لك لإجراء الاختبار.
- اضغط على أيقونة المواعيد المظللة، لكى تقوم بتحديد التاريخ والموعد الذي يتناسب معك.
- انقر على تأكيد البيانات بعد قراءة التعليمات جيداً، ثم اضغط على موافق.
- قم بتأكيد الحجز، ثم انقر على المتابعة لدفع الرسوم وحدد الوسيلة التي تتناسب معك.
- وأخيراً قم بتحديد طريقة الاختبار، التي تريدها سواء كان ورقي أو إلكتروني.
الوسوم
إن اختبار القدرة المعرفية يكون اختبار ضروري وهام يتم تجهيزه من خلال هيئة التعليم والتدريب بحكومة المملكة العربية السعودية، والهدف من هذا الاختبار هو القيام باعتماد جميع المؤهلات التعليمية سواء في القطاع العام أو الخاص، لذلك تعرف على موعد اختبار القدرة المعرفية 1443 وخطوات التسجيل وبعض المعلومات الأخرى المتعلقة به.موعد اختبار القدرة المعرفية 1443
- إن اختبار القدرة المعرفية يتم عقده دورياً خلال العام والجدول الذي يبين مواعيدها لسنة 1443 هجرياً، يكون كالآتي:
- الفترة الأولى للاختبار الورقي باللغة العربية لمختلف الجنسين، والتسجيل لها من تاريخ 5/7/2021 حتى تاريخ 4/8/2021، أما فترة الاختبار من بداية تاريخ 4/9/2021 إلى تاريخ 7/9/2021.
- وبالنسبة إلى الفترة الثانية والثالثة من الاختبار الورقي، فإن تحديدها يتم خلال وقت لاحق.
إن هيئة تقويم التعليم في المملكة العربية السعودية تعمل على الإعلان بشكل دوري من أجل بيان موعد التسجيل للاختبارات الخاصة بالقدرة المعرفية، وهذه الاختبارات تكون ضرورية لكى ينال الشخص وظيفة إدارية في أي جهة حكومية، ويكون الاستعلام عن المواعيد عن طريق هذه الخطوات:
- الذهاب إلى موقع هيئة التقويم والتدريب بالمملكة.
- الضغط على أيقونة منتجات وخدمات من اللوائح.
- النقر على اختبار القدرة المعرفية، الذي يوجد في قائمة الاختبارات.
- قم بتحديد الجدول الزمني الخاص بالاختبار.
- ستجد أمامك الجدول تستطيع من خلال التعرف على المواعيد، عندما يتم الإعلان عنها بشكل مباشر.
لكى يستطيع الشخص القيام بالتسجيل للدخول إلى اختبار القدرة المعرفية، الذي يتم عقده في المركز الوطني للقياس ينبغي اتباع هذه الإجراءات:
- الذهاب إلى صفحة المركز الوطني قياس.
- النقر على ملف المستفيد الذي يوجد في الصفحة العلوية.
- تسجيل الدخول للموقع، عن طريق رقم السجل المدني ثم إدخال كلمة السر، وذلك إذا كان لك حساب بالفعل على الموقع.
- اضغط على أيقونة سجل الآن، إذا كنت مستخدم جديد.
- انقر على أيقونة الاختبارات المتاحة الموجودة في الصفحة الشخصية.
- حدد الاختيار الذي يجب التسجيل به، ثم اضغط على متابعة.
- قم بقراءة جميع الشروط والضوابط، ثم اضغط على موافق.
- شارك موقعك لكى تتمكن من الحصول على أقرب مقر لك لإجراء الاختبار.
- اضغط على أيقونة المواعيد المظللة، لكى تقوم بتحديد التاريخ والموعد الذي يتناسب معك.
- انقر على تأكيد البيانات بعد قراءة التعليمات جيداً، ثم اضغط على موافق.
- قم بتأكيد الحجز، ثم انقر على المتابعة لدفع الرسوم وحدد الوسيلة التي تتناسب معك.
- وأخيراً قم بتحديد طريقة الاختبار، التي تريدها سواء كان ورقي أو إلكتروني.