إن اختبار القدرة المعرفية يكون اختبار ضروري وهام يتم تجهيزه من خلال هيئة التعليم والتدريب بحكومة المملكة العربية السعودية، والهدف من هذا الاختبار هو القيام باعتماد جميع المؤهلات التعليمية سواء في القطاع العام أو الخاص، لذلك تعرف على موعد اختبار القدرة المعرفية 1443 وخطوات التسجيل وبعض المعلومات الأخرى المتعلقة به.

إن اختبار القدرة المعرفية يتم عقده دورياً خلال العام والجدول الذي يبين مواعيدها لسنة 1443 هجرياً، يكون كالآتي:

الفترة الأولى للاختبار الورقي باللغة العربية لمختلف الجنسين، والتسجيل لها من تاريخ 5/7/2021 حتى تاريخ 4/8/2021، أما فترة الاختبار من بداية تاريخ 4/9/2021 إلى تاريخ 7/9/2021.

وبالنسبة إلى الفترة الثانية والثالثة من الاختبار الورقي، فإن تحديدها يتم خلال وقت لاحق.

موعد اختبار القدرة المعرفية 1443خطوات الاستعلام عن موعد اختبار القدرة المعرفية 1443

إن هيئة تقويم التعليم في المملكة العربية السعودية تعمل على الإعلان بشكل دوري من أجل بيان موعد التسجيل للاختبارات الخاصة بالقدرة المعرفية، وهذه الاختبارات تكون ضرورية لكى ينال الشخص وظيفة إدارية في أي جهة حكومية، ويكون الاستعلام عن المواعيد عن طريق هذه الخطوات:

الذهاب إلى موقع هيئة التقويم والتدريب بالمملكة.

الضغط على أيقونة منتجات وخدمات من اللوائح.

النقر على اختبار القدرة المعرفية، الذي يوجد في قائمة الاختبارات.

قم بتحديد الجدول الزمني الخاص بالاختبار.

ستجد أمامك الجدول تستطيع من خلال التعرف على المواعيد، عندما يتم الإعلان عنها بشكل مباشر.

كيفية التسجيل في اختبارات القدرات المعرفية 1443

لكى يستطيع الشخص القيام بالتسجيل للدخول إلى اختبار القدرة المعرفية، الذي يتم عقده في المركز الوطني للقياس ينبغي اتباع هذه الإجراءات: