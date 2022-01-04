إن هناك العديد من الأشخاص يبحثون عن كم باقي على سنة ٢٠٢٣ العد التنازلي حيث يهتم المواطنين حول العالم بمعرفة موعد إنتهاء العام عام جديد، فإن كل يوم يمر من العمر لا يعوض والإنسان دائماً ينتظر السنوات القادمة، حتى يستطيع تحقيق أهدافه والوصول إليها بعد التخطيط الجيد لكل غاية.

كم باقي على سنة ٢٠٢٣ العد التنازلي

إن عام 2023 سوف يبدأ 1 يناير 2023 وهذا اليوم سوف يوافق الإثنين، حيث أن العام الجديد سوف يبدأ باحتفالات تكون يوم 31 ديسمبر 2022، وبها تبدأ اللحظات الأولى من العام الجديد 2023 حيث يكون متبقي 364 يوم.

احتفال رأس السنة 2020 ميلادية

يكون رأس السنة هو أول الأيام في السنة الميلادية الجديدة ويبدأ دائماً الأول من يناير، ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في دول متعددة وخصوصاً الدول التي تستخدم التقويم الميلادي، أما في بعض الدول الأخرى لا تمنح هذا اليوم عطلة ويكون يوم عادي في العمل إلا في حال تصادفه بإجازة نهاية الأسبوع.

ويعد احتفال رأس السنة الميلادية من المناسبات الإجتماعية التي يحتفل بها جميع المواطنين بمناسبة حلول سنة جديدة، أما في وقت العصور القديمة وخصوصاً في زمن العصر اليوناني، كانت هناك مجموعة من الطوائف المسيحية التي تعتقد بها بأن هذا اليوم هو ختان السيد المسيح وبالتالي يتم تقديم هدايا بين الجميع.

وجاءت هذه العادة من الثلاثة مجوس وهم يقوموا بتقديم هدايا للسيد المسيح خلال طفولته، وبسبب هذه الاعتقادات والمعاني تجد مجموعة من المسلمين لا يؤمنون باحتفالات رأس السنة، وطبقاً إلى التقويم الميلادي فإن رأس السنة الميلادية 2023 سوف يكون يوم الإثنين.

موعد بداية العام الميلادي

إن العام الميلادي تكون بدايته عموماً الأول من يناير أما انتهاء يكون في تاريخ 31 ديسمبر من السنة، ويكون العام الميلادي مكون من 12 شهر هناك شهور تحتوي على ثلاثين يوم وهناك بعض الشهور الأخرى التي تتكون من 31 يوم، أما هناك شهور مثل فبراير تحتوي على 28 يوم، وبالتالي تجد أن عدد الأيام في العام 365 يوم وهذا ينطبق على السنوات العادية، أما في السنوات الكبيسة فإن عدد الأيام يصل إلى 366 يوم والسنة الكبيسة تأتي كل أربع أعوام حينما يأتي شهر فبراير أو شباط 29 يوم.