عدد قتلى تحطم مروحية إسرائيلية فى حيفا

جدة - نرمين السيد - وذكرت القناة، اليوم الإثنين، أن الرقابة العسكرية فى إسرائيل فرضت حظرًا على نشر المعلومات حول حادث سقوط مروحية هليكوبتر قبالة سواحل حيفا.
تحطم طائرة إسرائيلية
وكانت وسائل إعلام عبرية، قد كشفت، أمس الإثنين، عن تحطم طائرة هليكوبتر إسرائيلية يُعتقد أنها عسكرية في محيط حيفا، مضيفة أن 3 إسرائيليين هم طاقم الطائرة، تم إنقاذهم قبالة سواحل حيفا ونقلهم إلى المستشفى.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن مروحية هليكوبتر تحطمت في منطقة حيفا يوم الاثنين، بينما تتواجد خدمات الإنقاذ في مكان الحادث.
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