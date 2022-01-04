برلمانيون فرنسيون يتلقون تهديدات بالقتل.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام فرنسية، إن برلمانيين تلقوا تهديدات بالقتل خلال الأسابيع الأخيرة من قبل معارضين لـ إلزامية التطعيم ضد جائحة كورونا، بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون يفرض شهادة التطعيم.





ووفقًا لـ موقع "LA DEPECHE"، تزايدت الاعتداءات ضد نواب الأغلبية فى فرنسا فى الأسابيع الأخيرة، حيث أشعلت النيران فى مرآب سيارات أحد أعضاء البرلمان، كما تعرض آخرون لـ رسائل تهديد عبر البريد الإلكترونى، وعبر تغريدات على موقع "تويتر". إلزامية التطعيم ضد كورونا واستنكر رئيس كتلة حزب "الجمهوريين" اليمينى المعارض، داميان أباد، التهديدات التى يتعرض لها النواب، مشددًا على أن جميع النواب أحرار بالتصويت على مشروع القانون. ونشرت النائبة أنجيس فيرمين لوبودو فى تغريدة على "تويتر" إحدى رسائل التهديد التى تلقتها، داعية جميع المسؤولين إلى مواجهة العنف المتصاعد ضد النواب، قائلة: "ديمقراطيتنا فى خطر".

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