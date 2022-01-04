البحرين.. المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وبشكل الكتروني تبدء استقبال طلبات تسجيل دعم متضرري الأمطار

مع مطلع راس السنة الميلادية 2022 ينشغل المواطنين البحرينيين بتقييم الأضرار التي لحقتهم في المنازل والمقتنيات جراء هطول أمطار غزيرة عمت مملكة البحرين وفي سياق ذلك جاء أمر ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ناصر بن حمد عن بدء صرف التعويض المادي لمتضرري الأمطار في المملكة، ونحن بدورنا ننشر آلية تسجيل تلقي الدعم لمتضرري الأمطار عبر الرابط المخصص على موقع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.

ينتظر المواطنين البحرانيين مبادرات استحقاق الدعم لكل من قد تضرر فعلياً بسبب الأمطار التي لم يأخذ لها بالحسبان، وجاءت توجيهات ممثل الملك للأعمال الإنسانية “ناصر بن حمد” عن بدء فتح باب تسجيل الأسر حتى موعد 17/1/2022، من متضرري الأمطار، في محافظات مملكة البحرين، وسوف يخضع أي طلب إلكتروني للاستفادة من الدعم الى تقييمات بناء على ما يقدمه المستفيد من معلومات عن الحالة العملية اثناء التسجيل وإرفاق كافة المستندات المطلوبة مثل بطاقة الهوية ونسخة IBAN لرب الأسرة على ان يكون التقديم والتسجيل على الرابط المخصص على الموقع الالكتروني https://www.rhf.gov.bh بشكل إلكتروني.

التسجيل للمتضررين من الأمطار

ويتم التقدم بالدعم لمساعدة منازل المواطنين المتضررين مؤخراً من نزول أمطار البحرين. ويشرف المعنيين على دراسة طلبات يتم تقديمها على موقع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية كما يقوّم ممثلي المحافظات بإنشاء لجنة مصغرة لتقييم وحصر الاضرار ثم رفعها الى اللجنة الوطنية لمساعدة متضرري الأمطار التابعة للمؤسسة الخيرية الملكية.

المقال سيساعد في الإجابة على الأسئلة الشائعة

كيفية الحصول على دعم مساعدات متضرري أمطار البحرين

ماهي المستندات التي يتم تقديمها إلى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية للحصول على تعويض.

ما هو موقع المؤسسة الملكية الخيرية الالكتروني.

متى موعد فتح باب التسجيل للمتضررين من الأمطار في مملكة البحرين.

كيف أقدم لمساعدة متضرري الأمطار في مملكة البحرين