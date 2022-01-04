موعد حساب المواطن هذا الشهر يناير 2022 جمادى الاولى 1443

موعد حساب المواطن هذا الشهر يناير 2022 جمادى الأولى 1443 ه‍ هو أمر يشغل جميع الأفراد المستفيدين من دفعات برنامَج دعم حساب المواطن في المملكة العربية السُّعُودية في الوقت الحالي خصوصا مع اقتراب موعد صدور وصرف الدفعة الجديدة لشهر يناير من العام الجديد ٢٠٢٢ م ، ومن هذا المنطلق سوف يتم مما يلي توضيح المَوعد الرَّسمي لتاريخ صرف حِساب المُواطن لهذا الشَّهر.

موعد صرف حساب المواطن كل شهر

هناك مَوعد رسمي تم تحديده بواسطة حكومة المملكة العربية السُّعُودية من أجل صرف حسَاب المُواطن به شهرياً وهو اليوم العاشر من كل شهر جديد وفق التقويم الميلادي وذلك في كل شهر ميلادي على مدار العام ، ويتم بِناءً على ذلك تحديد مَوعد صَرف الدفعة وفق تقويم أم القرى أو التقويم الهجري بما أن هذا التقويم هو الأكثر استخدامًا بالمملكة.

موعد حساب المواطن هذا الشهر يناير 2022 جمادى الاولى ١٤٤٣

[ موعد نزول حساب المواطن الدفعة رقم 50 في يوم الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢م ] ، حيث أعلن برنامَج حِساب المُواطن السعودي رسميا أن مَوعد صرف الدُّفعة الجديدة رَقْم ٥٠ الخاصة بشَهر يناير وشَهر جُمادى الأولى سوف يتم صرفها في يوم الإثنين الموافق العاشر من شَهر يناير (كانون الثاني) للعام الجاري أي في يوم ١٠/٠١/٢٠٢٢م. وبعد إيداع الدفعة في حسابات المواطنين البنكية الذين قد صدرت لهم الأهلية الدفعة الجديدة؛ يكون في مقدورهم البَدْء في صرفها في اليوم الثاني مباشرةً ويمكن عبر رقم حساب المواطن المجاني الاستعلام أن أهلية الدفعة ومَوْعِد صَرفها في أي وقت بسهولة.

مَوعد نزول حِساب المُواطن بالهجري لشهر يناير ٢٠٢٢

على الرغم أن دفعة حساب المواطن في شهر يناير هي الخاصة بشهر جُمادى الأولى لعام ١٤٤٣ ه‍ ؛ إلا أن موعد صرف هذه الدفعة الجديدة لشهر يناير التي تحمل رَقْم خمسين (50) ؛ سوف يكون فعليا في شهر جُمادى الآخرة وتحديدا في اليوم السابع من جُمَادَى الآخِرَة من عام ١٤٤٣ ه‍ أي في يوم الإثنين ٠٧/٠٦/١٤٤٣ ه‍.

متى يتم تأجيل صرف حساب المواطن ؟

دائما ما يتم صرف دفعة حِساب المُواطن في اليوم العاشر من الشهر الميلادي ؛ ولكن في بعض الأحيان قد يتم تقديم مَوعد إيداع وصرف الدُّفعة أو تأجيل المَوعد إذا وافق اليوم العاشر من الشهر يوم إجازة رسمية سواء إجازة عمل أو إجازة عيد أو غيرها ، حيث يتم تحديد موعد آخر لإيداع وصرف الدفعة والإعلان عنه رسميا من قبل إدارة برنامَج حِساب المُواطن.