كورونا فى بريطانيا.. فزع حكومى بسبب الأشخاص الذين تجاوزوا 50 عاما

جدة - نرمين السيد - وأصر وزير التعليم رغم زيادة أعداد الأشخاص الذين يدخلون المستشفى من هذه الفئة العمرية أن البيانات لا تشير حاليًا إلى الحاجة إلى مزيد من تدابير كوفيد فى بريطانيا، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وقال الزهاوي: "بدأت أعداد الأشخاص المصابين بـ فيروس كورونا فى المستشفيات فى الارتفاع فى الخمسينيات من العمر، وهو ما نشعر بالقلق إزاءه، ولكن بشكل عام، انخفض عدد الأشخاص فى وحدة العناية المركزة، وهو خبر سار".

وأضاف: "إذا رأينا المزيد من تسرب العدوى فى سن الخمسينيات - لأن معظم حالات العدوى من متغير أوميكرون كانت فى أقل من 50 عامًا - فمن المرجح أن ينتهى الأمر بهؤلاء الأشخاص مع عدوى شديدة ودخول المستشفى".

ومضى الزهاوى قائلاً: "لكن الخبر السار هو أن 90 فى المائة من هؤلاء الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا قد تلقوا حقنة معززة - وهذه هى الحماية الحقيقية ضد العدوى الشديدة".

كورونا فى بريطانيا

وأضاف: "لذلك، فى الوقت الحالى، لا يوجد شىء فى البيانات يشير إلى أننا بحاجة إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك".

وتُظهر أحدث البيانات المتاحة للجمهور من مكتب الإحصاءات الوطنية، والتى تم إصدارها فى 31 ديسمبر، زيادة معدلات الدخول إلى المستشفى لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 75 عامًا وأكثر وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا فى الأسبوع حتى 19 ديسمبر.

لكن الأرقام الأخيرة أظهرت أن الأعداد انخفضت أو ظلت متشابهة فى جميع الفئات العمرية الأخرى، فى الأسبوع حتى 19 ديسمبر.

وتظهر الأرقام الرسمية أنه تم الإبلاغ عن 137583 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد 19"، و73 حالة وفاة مرتبطة بـ فيروس كورونا فى إنجلترا وويلز يوم الأحد.

وهذا يمثل انخفاضًا عن الرقم القياسى للحالات اليومية فى اليوم السابق عند 162.572 حالة فى إنجلترا وحدها.