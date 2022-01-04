إيداع راتب الضمان الاجتماعي في مصرف الراجحي وشروط الإعفاء من سداد القروض

تزداد عمليات البحث في محركات جوجل حول راتب الضمان الاجتماعي وإيداعه في مصرف الراجحي، فقد أوضح العديد من الأشخاص المستفيدين من خلال موقع التواصل الاجتماعي عن إيداع راتب الضمان الاجتماعي في الراجحي في الحسابات البنكية الخاصة بهم، وأن هذا الدعم الذي يتم منحه للفئات المستحقة لمساعدتهم على مواجهة الظروف الصعبة التي قد يمروا بها، ويتميز بنك الراجحي بإنه يقدم العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها، ومن ضمن هذه الخدمات الإعفاء من سداد القروض، وقد اشترط المصرف الراجحي ضرورة توافر بعض الشروط لكي ينمكن مصرف الراجحي من صدور قرار الإعفاء للأشخاص المتقدمين، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا كيفية الاستعلام عن إيداع راتب الضمان الاجتماعي والشروط التي يجب توافرها في الإعفاء من سداد القروض.

إيداع راتب الضمان الاجتماعي شهر يناير في الراجحي:

بدء منذ قليل إيداع راتب الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين وفقاً للنظام القديم، علماً بأن النظام المطور الذي تم الإعلان عنه في بداية شهر ديسمبر وبدء عمليات التسجيل به، لم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد تفعيل النظام المطور للحصول على الدعم، ولكي يتم معرفة مدى أحقية الأشخاص متابعة طلب التقديم أما فيما يتعلق بنتائج الأشخاص المسجلين في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لن تصدر في هذا الوقت وبمجرد الإعلان عنها سنعرضها لكافة متابعينا.

إعفاء بنك الراجحي من سداد القروض:

يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن للأِخاص المستفيدين الاستفادة منها ومن أهم هذه الخدمات خدمة إعفاء بنك الراجحي من سداد القروض، فقد صدر الراجحي آخر قرار يضم الإعفاء وشروطه وكان الهدف الرئيسي من هذا الإعفاء هو التغلب على الظروف الصعبة التي يواجهها الشخص المستفيد، وأكد المصرف الراجحي إنه لكي يتم إعفاء من سداد القروض يجب توافر بعض الشروط.

يتم إعفاء الشخص المستفيد في حالة الوفاة بشرط تقديم وثيقة التأمين. في حالة أن الشخص المستفيد مصاب إصابة بالغة تجعله غير قادر على العمل أو إعاقة. وقد شمل القرار أيضاً في حالة تعسر حالة السداد نظراً لتعرض الشخص المستفيد إلى ضائقة مالية

الدخول على الرابط الرسمي مصرف الراجحي القيام بتسجيل الدخول التأكد من كتابة كافة البيانات المطلوبة عند الدخول بشكل صحيح اختيار خدمة إعفاء من سداد القروض تقديم صورة من البطاقة الشخصية ويشترط أن تكون سارية إرسال صورة من جهة العمل الذي يعمل بها الشخص المتقدم يكون موضح بها المسمى الوظيفي له والدخل الشهري له، وذلك لمعرفة مدى أحقيته.

شروط إعفاء بنك الراجحي من سداد القروض:خطوات الحصول على إعفاء من سداد القروض: