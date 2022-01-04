طريقة التسجيل في قرض منصة سلفة السعودية ١٤٤٢ بالمملكة

رابط التسجيل في منصة سلفة واهم الشروط قرض منصة سلفة تعد من أكثر المنصات السعودية محل البحث من قبل المواطنين في الفترة الحالية والتي تم إطلاقها من جانب البنك المركزي السعودي مؤخراً من أجل تقديم دعم بشكل سريع للمواطنين عن طريق تقديم طلب للحصول على سلفة من البنك بدون قيود أو شروط معقدة مثل القروض العادية، حيث لا تحتاج إلى ضامن أو كفيل أو وقت طويل في اعتماد صرفها، حيث يتم التعامل من جانب البنك مع العميل بشكل مرن من ناحية الإجابة على طلب القرض، وذلك من خلال الدخول على رابط منصة سلفة ويتم قبول الطلب في 15 دقيقة في حال توفر شروط الحصول على القرض في العميل، وسوف نذكر فيما يلي طريقة الحصول على قرض سلفة واهم شروط الموافقة عليه.

رابط التسجيل في منصة سلفة

ومن خلال رابط المنصة يمكن الدخول وتقديم طلب الحصول على قرض، وذلك في حال أن كانت المتقدم ينطبق عليه شروط الحصول على قرض منصة سلفة، ومن الفئات المستحقة للحصول على القرض حيث أن هذا القرض مخصص للشباب المقبلين على الزواج والأسر ذات الدخل المنخفض والمساهمة في سداد الديون المستعجلة، ويقوم الأشخاص الراغبين في الحصول على قرض سلفة الدخول على رابط المنصة والتسجيل بها من خلال اتباع هذه الخطوات:

اولا يتم الدخول على منصة سلفة.

ثانياً يقوم صاحب الطلب بتسجيل كافة بياناته من اسم وكلمة سر ورقم الهوية ورمز التحقق.

ثالثاً يتم الموافقة على الشروط والأحكام بعد الاطلاع عليها.

رابعاً يتم إدخال المبلغ المراد اقتراضه وإرسال الطلب.

شروط التقديم على قرض سلفة

ويتم الموافقة من قبل الجهة القائمة على منصة سلفة على طلب القرض في حال أن كان المتقدم ينطبق عليه جميع المعايير التي تتيح له فرصة الحصول على السلفة ويتم تحويل المبلغ له في خلال 15 دقيقة ويتم احتساب بداية تسديد اقساط القرض بداية من الشهر التالي للحصول عليه، وقد حددت المنصة بعض الشروط للموافقة على طلب القرض عبارة عن الآتي:

لابد من أن يكون الشخص حامل الجنسية السعودية.

الحد الأدنى لعمر المتقدم 18 عام ولا يتجاوز سن 60 عاماُ.

توفر دخل شهرى للمتقدم لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

مدة التعيين لا تقل عن 3 أشهر للموظف الحكومي وإذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص يجب أن لا تقل مدة تعيينه عن 6 أشهر.