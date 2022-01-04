في أقل من ثواني تمويل شخصي طارئ سريع من منصة سلفة بالخطوات

توفر منصة سلفة الإلكترونية العديد من الخدمات التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها، علماً بأن المنصة وفقاً للتحول الرقمي الذي تسعى إليها المملكة العربية السعودية وتحقيق رؤية 2030، فإنها تعتمد على أحدث التقنيات المالية الحديثة فالهدف منها توفير الوقت والجهد على كافة المستفيد عند الحصول على التمويل، بالإضافة إلى أن التمويل يتم بدون تحويل الراتب وبدون فوائد وأون لاين أي دون الحاجة إلى الذهاب إلى الفرع الرئيسي، وأكدت المنصة أن هذا التمويل يتم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا خطوات الحصول على التمويل الشخصي الطارئ في أقل من ثواني بشكل سريع، وشروط الحصول على التمويل الشخصي.

الشروط التي يجب توافرها في تمويل شخصي طارئ منصة سلفة:

أكدت منصة سلفة الإلكترونية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على ضرورة توافر شروط لتمويل شخصي، ونوضح لكافة متابعينا شروط هذا التمويل:

أن يكون الشخص المتقدم سعود الجنسية من الأصل يشترط أن يكون الشخص المتقدم للحصول على التمويل الشخصي عمره بين 18 عام حتى 60 عام، وإذا زاد لا يمكن الاستفادة من التمويل. ومن أهم الشروط التي يجب توافرها أن يكون دخله الشهري 4000 ريال سعودي واشترطت أيضاً إنه في حالة أن المتقدم من العاملين في القطاع الحكومي يشترط ان يكون سابق العمل له حوالي 3 أشهر لكي يتمكن من الحصول على الدعم، أما في حالة إنه كان يعمل في القطاع الخاص فهنا يجب أن يكون مر على مدة عمله 6 أشهر.

كيفية التسجيل للحصول على التمويل الشخصي الطارئ بالخطوات:

نظراً لتساؤل العديد من الأشخاص الذين يرغبون في التقديم عن كيفية التقديم والتسجيل للحصول على تمويل الشخصي الطارئ من منصة سلفة بشكل سريع، يجب اتباع كافة الخطوات التي نوضحها لكافة متابعي موقعنا ثقفني، وهذه الخطوات هي:

الدخول على الرابط الرسمي منصة سلفة الإلكترونية.

القيام بالضغط على ايقونة تسجيل الدخول

إدخال كافة البيانات المطلوبة عند الدخول

التأكد من إدخال رقم الهوية بشكل صحيح

كتابة كلمة المرور بشكل صحيح

الضغط على أيقونة تسجيل

ومن الجدير بالذكر إنه في حالة رغبة الشخص المستفيد في تقديم الطلب للحصول على التمويل يقوم العميل بتسجيل وتحديد قيمة التمويل الطارئ الذي يرغب به، والتأكد من تحديد الفترة التي يرغب السداد من خلالها، علماً بأن تحديد الفترة مرتبط بمرتب الفرد، ثم يقوم بالتأكد من إدخال وتسجيل كافة البيانات المطلوبة عند الدخول بشكل صحيح، وبمجرد أن تقوم المنصة من مراجعة كافة الإجراءات التي أقدم عليها الشخص المتقدم والانتهاء من هذه المرحلة، ترسل رسالة تلقائية عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني بإيداع المبلغ المطلوب في الحساب البنكي له.

تابع لأحكام الشريعة الإسلامية يتم بدون تحويل الراتب قيمة المبلغ الذي يمكن الحصول عليه بحد أدنى 5000 ريال سعودي يتم السداد على فترات محددة وسهلة بدون مواجهة أي صعوبة هامش ربحي

مميزات التمويل الشخصي:أسعار المنتجات التمويلية وفقاً لآخر تغيير 2022:

في حالة أن نوع التمويل تورق يختلف معدل النسبة السنوي حسب السجل الإتماني للعميل ومبلغ التمويل ومدته وفقاً لما أشارت إليه المنصة في الصفحة الرسمية لها، بالإضافة إلى أن الأرقام الظاهرة في الصورة التي نعرضها لكافة متابعينا من خلال هذا المقال ما هي إلى أمثلة توضيحية فقط ولا تعتبر عرض او التزام على سلفة.