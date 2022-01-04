إصابة الرئيس الموريتانى بـ فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأصدرت الرئاسة بيانًا مقتضبًا مساء أمس الإثنين، إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى أجرى بعض الفحوصات بعد إصابته بزكام، مشيرة إلى أن لديه أعراضا خفيفة.

وكان رئيس موريتانيا، محمد ولد الشيخ الغزوانى، قد تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ فيروس كورونا، فى شهر أبريل الماضى.

كورونا فى موريتانيا

وتتعرض موريتانيا، إلى موجة جديدة، من فيروس كورونا، حيث تضاعفت الإصابات بـ كوفيد 19"، خلال الأيام الأخيرة، وخاصة بعدما أعلن وزير الصحة، سيدى ولد الزحاف أن، البلاد سجلت حالات عدة من متحور أوميكرون الجديد.

وأفادت السلطات الصحية فى موريتانيا، مساء أمس الإثنين، بتسجيل 490 إصابة مؤكدة بـ فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، فى سابقة هى الأولى من نوعها منذ ظهور الوباء.

وقالت وزارة الصحة الموريتانية، إن إجمالى حالات الإصابة بـ كورونا فى البلاد ارتفع إلى 42 ألفا و672 حالة، بينها 39 ألفا و326 حالة تعافى، فيما بلغ إجمالى الوفيات 872 حالة.