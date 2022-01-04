طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك بتتبيلة وخلطة سرية ألذ وأفخم أكلة للعزائم والمناسبات

الحمام المحشي من ألذ وأجمل الأكلات التي يحبها الأشخاص بلا إستثناء سواء الكبار أو الصغار حيث أنه يتميز بطعم جميل وعادة يتم تقديمه في العزائم والمناسبات من الممكن أن يتم حشو الحمام بالأرز المصري أو بالفريك، وكلا منهم يتميز بمذاق مختلف وجميل ولكن الأحلى والذي يوجد عليه إقبال كبير من بعض الناس هو الحمام بالفريك.

كمية مناسبة من الحمام على حسب عدد الأشخاص.

كمية مناسبة من الماء.

ثمرة واحدة من الجزر.

بصلة واحدة.

ثمرة واحدة من الطماطم.

ثلاث ورقات من ورق اللورا.

ثلاث فصوص من الحبهان.

مناسبة من الفريك.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من السمنة.

ملعقة واحده كبيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

نقوم بتجهيز كمية مناسبة من الحمام وهذا يكون على حسب عدد الأشخاص ويتم تنظيف الحمام بشكل جيد ونقوم بغسله بالماء للتخلص من أي شيء يتعلق به.

ثم نضع وعاء كبير على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركها حتى يتم غليانها ثم نضيف كمية مناسبة من الفريك ونتركه في الماء على النار حتى يتم سلق الفريك جيدا وبعد سلقه يتم رفع الوعاء من على النار ونقوم بتصفية الفريك من الماء من خلال وضعه في المصفاة.

ونحضر طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها ملعقتان كبيرتان من السمنة وعند تسخين السمنة نضع الفريك المسلوق الذي تم تصفيته من الماء ونضيف إليه ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ويتم تقليب الفريك حتى يتغير لونه ثم نرفعه من على النار ونتركها جانبا حتى يبرد تماما لكي نستطيع حشوه في الحمام وبعد ذلك نضع وعاء كبير على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركها حتى يتم غليانها.

ثم نقوم بحشو الحمام بالفريك وبعد غليان الماء نضع الحمام بها ونضيف مع الحمام ثمرة واحدة من الجزر ويتم تقطيعها على شكل شرائح وثمرة واحدة من الطماطم ويتم تقطيعها على شكل مكعبات كبيرة الحجم وبصلة واحدة ونقوم بتقطيعها على شكل مكعبات كبيرة وثلاث ورقات من ورق اللورا وثلاث فصوص من الحبهان.

ونترك الحمام على النار لمدة ساعة تقريبا حتى يتم تسويته جيدا ونقوم برفعه من على النار ونحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها ملعقتان كبيرتان من السمنة ثم نضع الحمام في الطاسة بعد تصفيته من الماء ونتركه هو حتى يكون لونه باللون الذهبي الغامق ويتم إخراج وتقديمه.

مكونات عمل الحمام المحشي بالفريكطريقة عمل الحمام المحشي بالفريك